Stars Wars Day: Taika Waititi escribirá y dirigirá una película de la saga

Los rumores terminaron, Taika Waititi se une oficialmente al universo de ‘Star Wars’. El creador escribirá y dirigirá una nueva película de la saga, así se anunció sorpresivamente en el día que se celebra a la popular saga cinematográfica este 4 de mayo.

En medio del ‘Star Wars Day’, Disney da la bienvenida a Taika Waititi. Después de dirigir el último episodio de la famosa serie ‘The Mandalorian’. El recién ganador del Oscar por su película ‘Jojo rabbit’, se adentrará al universo en una galaxia lejana para traer su propia versión de ‘Star Wars’ en una película original.

También puedes leer: Taika Waititi realizará series para Netflix inspiradas en ‘Charlie y la fabrica de chocolate’

El creador sumará su talento con la guionista nominada en la anterior ceremonia de los Oscar por la película ‘1917’, Krysty Wilson- Cairns, con quien co escribirá esta historia de la que hasta el momento no hay más detalles, ni posible fecha de llegada.

Además de esta increíble noticia, la compañía aprovechó el momento para anunciar una nueva serie original, aún sin título, de ‘Star Wars’ para Disney + desarrollada por Leslye Headland, quien escribirá, producirá y será showrunner de la serie que se suma a la lista de proyectos para la plataforma de streaming.

Y aunque aún no llega a Latinoamérica, Disney + ya ha anotado sus primeros éxitos en proyectos relacionados con la franquicia cinematográfica con ‘The Mandalorian’, la cual ya está en postproducción de su segunda temporada, mientras se espera la llegada de otras series anunciadas con anterioridad: una basada en la vida del capitán Cassian Andor antes de los eventos de Rouge One y otra de Obi – Wan Kenovi.

Incoming news from a galaxy far, far away….

Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B

— Star Wars (@starwars) May 4, 2020