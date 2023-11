‘Stranger Things: The First Shadow’, lo que debes saber

El 6 de noviembre es considerado como el Día de Stranger Things, al conmemorar la desaparición de Will Byers en la serie. Netflix celebra esta fecha presentando un ‘detrás de escena’ de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.

En el primer vistazo ofrecido por la plataforma de streaming los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, explican que mientras escribían la temporada 4 tuvieron la idea de crear The First Shadow, una historia original ambientada en el universo de Stranger Things. En el mismo video se puede ver a la dramaturga Kate Trefry, quien revela que la obra incluye diferentes egg esters.

¿De qué trata Stranger Things: The First Shadow?

La obra Stranger Things: The First Shadow está ambientada en 1959 en Hawkings. La trama sigue la historia de un joven Jim Hopper que intenta hacer funcionar su auto; también observa de cerca a la hermana de Bob Newby, quien no se toma en serio su programa de radio; a Joyce Maldona, que solo quiere graduarse y salir de la ciudad, así como la llegada de Henry, un nuevo estudiante que junto a su familia descubrirá que empezar de nuevo no será tan fácil como pensaba.

La obra es protagonizada por Shane Attwooll (Chief Hopper), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Chase Brown (Lonnie Byers), Christopher Buckley (Bob Newby), Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Alan Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Oscar Lloyd (James Hopper Jr.), Louis McCartney (Henry Creel), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Matthew Pidgeon (director Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Yount),tan sólo por mencionar a algunos.

¿Cuándo estará disponible?

La obra de teatro Stranger Things: The First Shadow se estrenará en Londres el próximo 14 de noviembre.

