No es nostalgia: ‘Stranger Things’ está alimentando una seudonostalgia de los 80

La década de 1980 está de regreso, y en ninguna parte más que en la cuarta temporada llena de nostalgia de Stranger Things.

“Running up that Hill” de Kate Bush es el éxito actual número uno en Spotify. Desde el final de temporada de Stranger Things, “Master of Puppets” de Metallica se ha unido a Bush en la cima de las listas.

Los salmonetes (cabello corto de los lados y largo de atrás) están regresando. Billy Hargrove (interpretado por Dacre Montgomery de Perth) ha lucido el peinado, al igual que Miley Cyrus y Leigh-Anne Pinnock de Little Mix. Vuelven las famosas horquillas tipo banana de los años 80, así como las ondas permanentes que lucen Nancy (Natalia Dyer) y Karen Wheeler (Cara Buono) esta temporada.

Dacre Montgomery como Billy in Stranger Things. Foto: Netflix

Una característica clave del marketing contemporáneo es el desarrollo de productos y servicios que presentan un tema nuevo sobre una idea antigua. Denominado retromarketing, es el relanzamiento o revival de un producto o servicio de un período histórico, que los mercadólogos suelen actualizar a estándares ultramodernos de funcionamiento, desempeño o gusto.

Claro, la nostalgia vende, pero lo que los retromarketers realmente intentan inducir son sentimientos de “pseudo-nostalgia”.

Lo llamamos seudonostalgia porque los consumidores más jóvenes de estos productos y servicios revividos nunca han experimentado el original. La Generación Z no habrá estado allí, hecho eso.

De hecho, están comprando productos y servicios retro que a veces tienen poca relación con la realidad de los 80.

Más de los 80

La diseñadora de vestuario de Stranger Things Amy Parris y su equipo han colaborado con Quiksilver en cinco colecciones de ropa basadas en la moda de los 80. Fundada en Torquay, la marca de ropa inspirada en el surf fue una parte integral del look de los ochenta.

No se trata solo de Stranger Things que se remonta a la década de 1980. Ghostbusters: Afterlife (2021) no solo trajo de vuelta las películas más queridas, sino que también recreó al hombre malvavisco Stay-Puft como Mini-Pufts para un nuevo grupo de consumidores.

Thor: Love and Thunder también tiene una vibra distintiva de aventuras de los ochenta, tomando Beastmaster (1982), Conan the Barbarian (1982) y el graffiti californiano de los ochenta como inspiración visual para lograr un gran efecto y diversión.

Jugando el papel

Por supuesto, la Generación Z, nacida después de 1996, no puede sentir nostalgia por la década de 1980.

A medida que los consumidores jóvenes se vuelven seudonostálgicos de la década de 1980, buscan evocar esa década a través del “reconsumo compensatorio”: se sumergen en la cultura pop de los ochenta para hacer frente a su afecto nostálgico y añoranza sentimental por este período del pasado. Consumir productos y servicios al estilo de la década de 1980 les permite fingir que realmente fueron parte de ese período histórico.

Para los fanáticos de Stranger Things, comprar productos y servicios retro los ayuda a volver a la década de 1980 en su mente y empatizar con sus amados personajes.

Esta recreación de los años ochenta conduce a una transformación de la propia década.

Series de televisión y películas como Stranger Things, Ghostbusters y Thor transforman la relación de los consumidores con el tiempo histórico. Como dijo una persona a la que entrevistamos:

El canon original no es ajeno a lo vivido. Ya no es posible distinguir entre lo que vives […] de lo que [ves] en el original.

Dicho de otra manera, cuando los zoomers sienten nostalgia por la década de 1980, juegan a ser parte de esa década. Se ven a sí mismos como expertos con una comprensión auténtica del período histórico y sus asociaciones.

¿Recuerdos dolorosos o algo nuevo para amar?

No todo son salmonetes y canciones pop.

Los años 80 fueron también el apogeo del Trabant, el auto nacional de la República Democrática Alemana en los días previos a la caída del Muro de Berlín.

El hazmerreír de Europa, el “Trabi” era un coche pequeño pero robusto que apenas alcanzaba los 100 kilómetros por hora. Debido a la economía planificada comunista, podrían pasar más de diez años después de realizar el pedido para finalmente recibir el automóvil.

Por lo tanto, puede sorprender un poco que se haya presentado un Trabant nT eléctrico o “newTrabi” como prototipo. Mejor equipado que el viejo Trabi, al más puro estilo capitalista vendría con todas las comodidades.

¿La asociación con el viejo Trabi es demasiado cómica o dolorosa? ¿O a los conductores les encantará el nuevo Trabi como un símbolo de dónde comenzó Alemania Oriental y qué tan lejos ha llegado?

Si las colecciones de Quiksilver son una señal, a los conductores les encantará el nuevo Trabi. Incluso hace solo un año, era difícil imaginar que la ropa de neón o de gran tamaño volviera a estar de moda, pero ahora la colaboración Quiksilver/Stranger Things ha visto un sombrero púrpura neón y esta mezcla pastel de un rompevientos de gran tamaño de nylon agotado en todo el mundo.

La década de 1980 está de regreso, pero vale la pena recordar que estos no son los verdaderos años 80. No importa cuán grande sea el paso en falso de la moda, los consumidores que abrazan el renacimiento actual de la década de 1980 irán a ese momento a través de seudonostalgia y reconsumo compensatorio.

*Tom van Laer es profesor asociado de Narratología, en la Universidad de Sydney.

David Christian Orazi es profesor titular, Universidad de Monash

