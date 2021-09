Apps de citas que están conquistando la red

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Encontrar el amor nunca ha sido una tarea fácil. Si a esto se le agregan las actuales condiciones de vida: en donde el distanciamiento social ha provocado que las interacciones sociales se reduzcan de manera considerable, las posibilidades son todavía mucho menores. Por ello, en los últimos años ha surgido más y más apps de citas.

A veces no hay que dejarle todo al destino y ayudarle un poco a que éste proceso sea más fácil. Si bien algunas personas todavía ven con recelo y temor la posibilidad de conocer a alguien de manera virtual, quienes se han atrevido a darles una oportunidad, en más de un caso encuentran a esa persona especial que estaban buscando.

Para ello, aquí te mostramos una selección de las apps de citas más populares.

Descubre:

Cámaras fotográficas para convertirte en el mejor creador de contenidos

Estos son los dos audífonos inalámbricos más vendidos en el mundo

Tinder

Foto: Mikel Parera/Unsplash.

Ésta es quizá la más conocida de las plataformas. Recientemente anunció que pondrá a disposición de todos sus usuarios la función de verificación de identidad, con la cual se podrá subir el documento de una identificación oficial. Con ello se busca mejorar la experiencia de las personas y darles mayor seguridad.

Para utilizar Tinder únicamente debes crear un perfil con información básica y seleccionar algunas características que te gustaría que tengan las personas con quienes interactúas como: sexo, distancia y rango de edad. Después solamente hay que empezar a deslizar las fotos de los perfiles hacia la derecha si alguien te gustó o a la izquierda en caso contrario. La aplicación te avisará cuando suceda un ‘match’.

Happn

Foto: Candice Picard/Unsplash.

Es intuitiva y muy sencilla de usar. Dentro de las apps de citas ésta pone el acento en la geolocalización, la actualización en tiempo real, su carácter multimedia, entre otros servicios alternativos.

¿Alguna vez te has cruzado con alguien en el centro comercial o un restaurante y supiste que era el amor de tu vida, pero seguiste de frente sin hablarle? Esta plataforma te permitirá ubicarla, pues te recomienda personas con las que hayas coincidido en un radio de 250 metros.

Bumble

Foto: Anastasia Gepp/ Pixabay.

También te puede interesar: Audífonos inalámbricos: cuatro novedosas alternativas con diseño premium

Te muestra a la gente que quieres ver y permite la interacción si ambas personas deslizan su foto hacia la derecha. Una vez que conecten serán las mujeres las que deben dar el primer paso y enviar un mensaje.

En caso que la otra persona no conteste en un lapso no mayor a 24 horas, la posibilidad de mantener contacto se pierde. Al crear tu perfil puedes poner tus intereses y una pequeña descripción. Incluso, es posible colocar tu signo zodiacal, por aquello que ambos no sean compatibles

Estas tres apps de citas destacan entre una cantidad cada vez mayor de opciones en donde la gente puede bien sea sólo buscar incrementar sus amigos, algún encuentro casual o una relación a largo plazo.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram