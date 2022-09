Editar tuits ya es una realidad, pero no para todos

Una de las funciones más esperadas en Twitter por todo el mundo podría tener cabida muy pronto: editar un tweet.

Uno de los errores más comunes que cometemos es postear algo en redes sociales con faltas de ortografía y no hay nada peor que darte cuenta y ya no poder hacer nada, donde la única opción es borrar tu post.

Esto es un tragedia que en Twitter no tenía solución, al menos hasta ahora, ya que la empresa de San Francisco ha invertido para revertir este penoso problema.

El pasado 1 de septiembre, Twitter publicó un tuit en su cuenta que las primeras pruebas de esta nueva función ya están operando en algunas usuarios.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button



this is happening and you’ll be okay