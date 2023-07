WhatsApp: cómo descubrir si alguien ha agregado tu número

El videojuego para proteger el bosque amazónico de Perú

Imagina que estás en una cita, se llevan muy bien e intercambian números telefónicos para seguir con la conversación por WhatsApp, pero ¿cómo saber si de verdad te agregó a su lista de contactos? Aquí te presentamos un método infalible para saberlo.

En WhatsApp es completamente normal chatear con alguien sin tenerlo guardado dentro de tus contactos en tu smartphone, aunque no podrás ver su foto de perfil, estado u hora de última conexión; sin embargo, la cosa cambia cuando lo guardas en tu agenda; aquí es donde entran las “listas de difusión”.

Foto: Alicia Christin Gerald/Unsplash

Las “listas de difusión” de WhatsApp funcionan como las listas de distribución que se crean por correo electrónico, como los newsletters o boletines, un método común para que un mismo mensaje llegue a muchas personas de una forma rápida y sencilla.

Para usar esta herramienta y descubrir si te agregaron a no a WhatsApp sólo debes hacer esto:

Abre tu aplicación de mensajería

Selecciona las tres líneas que es el menú de la WhatsApp

Selecciona ahora “Nueva Difusión” , te aparecerá una nota que te indicará que solo los contactos que tengan tu número guardado en su libreta de contactos recibirán tus mensajes de difusión , es decir, quien no te tenga guardado no recibirá el mensaje.

, te aparecerá una nota que te indicará que , es decir, quien no te tenga guardado no recibirá el mensaje. Ahora selecciona al contacto que sospechas no te tiene guardado y a uno que sabes que sí te tiene en su agenda.

Escribe un mensaje sencillo, que no dé lugar a sospechas y envíalo.

Foto: brunamereu/Pixabay

La “lista de difusión” aparecerá en tu WhatsApp con el ícono de un megáfono. Solo tendrás que esperar unos minutos.

Ahora entra nuevamente a la lista, selecciona el mensaje y luego en los tres puntos ve a Info, ahí te dirá quién recibió tu mensaje y quien lo leyó.

Quien forme parte de la “lista de difusión”, pero no haya recibido el mensaje significa que no te tiene guardado entre sus contactos, por ello no aparecerá su nombre, pendientes de entrega o de lectura ni en leídos.

Foto: ThorstenF/Pixabay

Otra respuesta sería que tiene apagado su smartphone o no tiene cobertura, pero si te manda mensaje o lo ves activo en WhatsApp y si sigue sin enviarse el mensaje en la “lista de difusión“, ya sabrás que no te tiene en su lista de contactos.

