¿WhatsApp con publicidad? Esto dice el jefe de la aplicación sobre esa posibilidad

WhatsApp es hasta ahora una de las pocas plataformas de redes sociales que están libres de publicidad, pero eso podría cambiar pronto.

Aunque la compañía no planea invadir la bandeja de entrada principal con anuncios, sí podría mostrarlos en la sección de Estados -una función similar a las Stories de Instagram o Facebook-, y en los canales de difusión que cada vez ganan más adeptos.

El 5 de noviembre el jefe de WhatsApp, Will Cathcart aseguró en una entrevista con Folha de Brasil que la compañía no esta discutiendo poner anuncios en la bandeja de entrada de la aplicación. “No creemos que ese sea el modelo correcto. La gente, cuando abre su bandeja de entrada, no quiere ver publicidad”, pero después matizó su respuesta.

“(…) Podría haber anuncios en otros lugares, ubicaciones o Estados. Por ejemplo, los canales podrían cobrar a las personas por suscribirse, podrían ser exclusivos para miembros de pago o los propietarios podrían querer promocionar el canal. Pero no, no vamos a poner anuncios en la bandeja de entrada”, comentó el ejecutivo de WhatsApp.

Apenas en septiembre el jefe de la aplicación desmintió un informe de Financial Times que indicaba que WhatsApp, propiedad de Meta de Mark Zuckerberg, planeaba mostrar anuncios en la plataforma. Pero ahora, desde Brasil, el directivo indicó que mostrar anuncios en la bandeja de entrada no es el modelo correcto, y dejó ver que el espacio podrían ser los canales o Estados.

Aunque el colocar anuncios dentro del ecosistema de WhatsApp es un objetivo que la compañía persigue hace algunos años, hasta la fecha no ha implementado nada y, de acuerdo con el medio estadounidense TechCrunch, un portavoz de Meta le aseguró que actualmente no están probando nada en ese sentido en ningún país.

De acuerdo con lo que dijo el propio Cathcart a Folha de Brasil, hoy WhatsApp tiene dos modelos de ingresos: los anuncios de clic a WhatsApp desde Facebook o Instagram, por los que Meta cobra a las empresas, sobre todo pequeñas empresas que no tienen un sitio web, y el segundo está dirigido a las grandes empresas a las que cobran por la interacción masiva y automatizada con sus clientes.

“WhatsApp es gratis, pero si eres una gran empresa, no puedes hacer que todos tus clientes te envíen mensajes en un solo teléfono. En el caso de Folha, de una aerolínea o de una cadena de supermercados, no se puede hacer eso. Pero, si quieres que los clientes se comuniquen contigo, puedes integrarte a través de nuestra API. Los mensajes irán a un sistema de atención al cliente y cobramos por ello”, explicó el jefe de la aplicación.

Así que diversificar el modelo de ingresos colocando anuncios en algunos sitios que no sean la bandeja de entrada no suena muy descabellado desde el punto de vista de negocio, pero ¿qué pensarán los usuarios de una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo?

