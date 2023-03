HistoriaDelDía: Día Internacional del Color, una fecha para celebrar la vida

Desde el 2009 se conmemora cada 21 de marzo el Día Internacional del Color. Las referencias pueden ser diversas, se trata de la fecha en la cual, comúnmente, entra la primavera; por ello ciertos grupos de personas se han apropiado de algunos tonos para hacerse notar y dan estilo a nuestros espacios favoritos. Aunque no lo parezca cada color que elegimos influye de una manera muy importante en nuestra vida.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Forbes Life platicó con las diseñadoras Lucia Soto Montiel y Andrea Flores Menig sobre la importancia que tiene un día como éste. Ambas coincidieron en que la influencia del color en las áreas que comprenden nuestro hogar o en cualquier lugar es muchísima, “pero en nuestro hogar tenemos espacios en donde nos gusta estar más tranquilos, sentirnos en paz, cómodos”, comenta Andrea Flores; sin embargo, se debe tomar en cuenta ciertos aspectos como la luz, además de la selección de colores. Y aunque el Moly sea considerado el color del año, es algo muy personal.

“Los colores están relacionados al uso que se le va a dar a cada espacio y eso depende también de cada familia, contexto, persona y cada hogar; así tienen un uso distinto de los espacios”, detalla Soto Montiel.

El poder del color y los estados de ánimo

De acuerdo con un artículo de Conecta Tec titulado Un mundo de colores: ¿realmente influyen en el estado de ánimo?, Edgar Muñoz, psicólogo del Tec de Monterrey en campus Zacatecas, asevera que está demostrado que los colores no solo nos afectan en un nivel emocional y psicológico, sino también a nivel físico, “Los colores son el pincel en nuestra vida, tienen la capacidad de jugar con nuestra percepción, pues un color puede llevarte a sentir desde una completa calma hasta una alegría extrema”.

Añade que día a día estamos rodeados de colores que nos influyen de manera directa e indirecta, tanto en nuestro estado de ánimo como en las emociones.

Foto: Chastity Cortijo/Unsplash

Al respecto Andrea considera que tanto el color como la luz pueden afectar los estados de ánimo de las personas y de ahí radica la importancia en cómo nos hacen sentir en un espacio. Bajo la misma óptica, Lucía considera que los colores, incluso, pueden ser una herramienta para conducirte a alguna sensación y pone como ejemplo el color Moly, que es muy versátil al jugar con la luz, con lo cual puede ofrecerte un espacio muy acogedor o un ambiente de descanso, “con el color y la luz puedes cambiar la intencionalidad de un espacio”.

¡Descubre más!

Colores en tendencia que conquistarán la moda en 2023

7 perfumes para dar la bienvenida a la primavera

La importancia del Día Internacional del Color

Flores Menig considera que es importante recordar la historia del color en un día como éste y reflexionar un poco ya que, comenta, en 2010 se dio un boom de colores neutros, predominando la ausencia del color, “creo que es importante no perder esa capacidad de juego que te da el color o de transmitir emociones y no nada más irnos a tratar de evitar los tonos de ausencia de color, sino al contrario, seguir usándolos porque me parece que también reflejan mucho de la cultura. Por ejemplo, los colores que se usan en cierta década también reflejan valores, sentimientos generales. Creo que es importante hacer este recorrido”.

Foto: Robert Katzki/Unsplash

Por su parte, Lucía considera que el color, para ella, es una celebración de la vida, “la ausencia de color constante como tendencia a mí no me hace sentir identificada, no me siento tranquila y más en un país como éste en donde somos tan coloridos: la comida es colorida. Entonces, creo que es importante que si se celebra un día del color, se celebre la vida y la cultura; están directamente relacionadas”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter