Por cumplirse el 50 aniversario de la misión Apollo, es que la Nasa ha preparado una actividad que propone compartir la playlist que utilizarías si pudieras realizar un viaje a la luna.

Aquí hemos añadido un nivel de complejidad a la lista. Primero, eligiendo todas canciones en inglés por el sencillo motivo de ser la lengua del país que alcanzó el satélite natural.

Y un ingrediente más, primordial. Todos los tracks incluyen la palabra «moon» en su título, haciendo el universo de la elección más desafiante.

A continuación, las 10 de Forbes Life para viajar a la luna. Les aseguramos que el ruido del despegue no superará al de sus audífonos.

Wow, there are a lot of @BTS_twt & RM fans! Thanks for the submissions – we’ll add "Moonchild," "Mikrokosmos" & "134340" to the playlist! What other songs can we include on #NASAMoonTunes? https://t.co/nM3plxpMfL pic.twitter.com/BL9yBsOwQI

— Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 4, 2019