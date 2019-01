La playlist definitiva de David Bowie a 72 años de su nacimiento

Sin duda que uno de los favoritos de la historia del rock, glam, pop y sus posteriores derivaciones sónicas es David Bowie. En el día de hoy el mágico cantante, músico y compositor cumpliría 72 años, y nuestro mejor homenaje es recordarlo a través de su legado musical con una lista de Spotify al mejor estilo Forbes Life.

Como los vinos, Bowie se ha puesto más interesante con el paso de los años, aunque sus obras clásicas nunca quedan fuera de nuestra selección cuando elegimos dar rienda suelta al Duque Blanco. El inicio con “This is not America” es una prueba de ello; si bien es un track que no formó parte de su discografía oficial, fue producido por Pat Metheny para la película “The Falcon & The Snowman”.

El glamour de Bowie se refleja en cada pieza a lo largo de la lista, donde el clásico “Loving the Alien” da pie a sus inicios con “Ashes to Ashes” y Heroes, ambos remasterizados. El resto es historia de MTV y de la pantalla grande, porque “Underground” otro de los elegidos, es el track principal del filme “Laberinto”.

El cierre, primero con una dupla histórica y no menos polémica, con “Dancing in the Streets” del EP homónimo, junto a Mick Jagger. Y el final, con su obra póstuma, Blackstar, que tuvo la oportunidad de grabar en secreto en New York con la producción de Toni Visconti, el productor de muchos de sus discos precedentes, lanzado por Sony en ocasión de su 69 aniversario dos días antes de su fallecimiento a causa de un cáncer fulminante de hígado.

Una app homenaje

Asimismo, acaba de salir la aplicación “David Bowie Is” basada en realidad aumentada, narrada por el actor Gary Oldman y que homenajea el universo creativo del artista.

“David Bowie Is” es un recorrido por la muestra homónima que abrió sus puertas al público en 2013 en el Victoria and Albert Museum, de Londres que luego cruzó el Atlántico y culminó el año pasado en Nueva York.

Se exhiben objetos, instrumentos, vestuarios, manuscritos, obras de arte originales, videos inéditos y un montón de otras piezas importantes utilizadas en diferentes momentos por el Duque Blanco, que fueron parte de la mega exhibición y está disponible para IOS y Android.

Si deseas escuchar nuestra lista de David Bowie a través de tu navegador, haz click aquí.

