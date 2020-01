Top 5: Restaurantes de comida saludable en Guadalajara

Comer saludable no tiene que estar peleado con disfrutar de exquisitas preparaciones. Prueba de ello son las opciones que podrás encontrar dentro de la oferta culinaria de Guadalajara, un destino mexicano que se ha caracterizado por su pujante gastronomía, considerada una de las más importantes de nuestro país.

Si tu próximo destino es esta hermosa ciudad y no quieres desviarte del propósito de cuidar tu salud, no dejes pasar por alto estas saludables opciones que no están peleadas con el sabor y que te presentamos sin un orden específico de importancia.

1. Santa Lechuga

En este lugar ofertan un amplio surtido de ensaladas y comida sana. Paninis, gyros de berenjena empanizada, hamburguesas compuestas por betabel, portobello, atún o pollo y los santos tacos, que pueden ser envueltos en hojas de arroz o lechuga, engalanan su menú como una oferta saludable. Este lugar te dejará satisfecho y te ayudará a llevar una vida mucho más fit. Lo encuentras en avenida de la Paz 1934, en la colonia Americana.

2. Distrito Aguacate

Una experiencia única para los amantes de este fruto exótico te espera. Cada uno de sus platillos incluye este ingrediente, desde sus bebidas hasta sus platos fuertes. Su comida está hecha con insumos nacionales, naturales y eco- friendly. Se llaman a sí mismos como un restaurante incluyente, con un menú para carnívoros, veganos, vegetarianos e incluso hasta para mascotas. La carta incluye entradas, pizzas, desayunos salados o dulces, ensaladas, bowls, hamburguesas – como la avo burguer, cubierta por dos tapas de aguacate que sustituyen al pan- y si quieres agregar una bebida a tu comida puedes probar el Aguacate Matcha, hecho con leche, matcha y mucho aguacate. Este peculiar lugar se encuentra en Colonias 221, Vía Libertad.

3. Non Guilty BaKery

La repostería vegana es la opción saludable para quienes son amantes de lo dulce. Non Guilty BaKery tiene como objetivo generar el menor impacto ambiental y añadir un toque de dulzura a la dieta con postres de calidad. Entre la variada oferta del menú destacan las galletas 0 calorías llamadas Keto, elaboradas con harina de almendra, aceite de coco, chocolate sin azúcar y un toping con monk fruit. Este paraíso saludable de los postres se encuentra en Av. Novelistas 5561, Col. Jardines Vallarta.

4. Sano pecado

Los ingredientes que intervienen en sus preparaciones están pensados para nutrir al cuerpo a nivel celular y que éste sea restaurado, por ello son traídos de comunidades aledañas aportando beneficio para las mismas.

En la carta podrás encontrar una amplia variedad de jugos que te ayudarán a desintoxicar tu cuerpo y mente, pero si la intención es buscar un plato fuerte podrás elegir entre emparedados y hamburguesas preparadas con masa madre y portobello horneado. Esta sana propuesta tiene dos sucursales en la ciudad, una en calle Toltecas 3359, en la colonia Monraz, y la segunda en Mar Mediterraneo 1109, Col. Country.

5. Pata de Elefante

Esta propuesta gastronómica apuesta por lo orgánico. En su menú se pueden encontrar deliciosos bowls frutales, avenas, ensaladas, crepas de flor de calabaza, wafles, o sándwiches que conservan todo el sabor con menos calorías. En temporada de frío la casa propone un Black Bowl hecho con leche de almendra y café. Si en tu recorrido por la Glorieta de los Niños Héroes decides hacer una parada en este lugar – que además cuenta con una galería de arte- no olvides probar el menú del mes, compuesto por suculentas creaciones de la temporada. Lo encuentras en calle Vidrio 2055, colonia Americana, en la Zona Metropolitana.

