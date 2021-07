Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Toda historia tiene un comienzo y esa fecha quedará guardada para la posteridad. El 13 de julio de 1985 dos ciudades, en lados opuestos del mundo, se unían para celebrar en paralelo el Live Aid. El concierto en apoyo a Somalia y Etiopía se encargó de estrechar los lazos de grandes figuras de la música y dar origen al Día Mundial del Rock.

Aquel verano del 85, Queen y Freddie Mercury erizaban la piel de los asistentes en el estadio de Wembley en Londres. Al unísono bandas como Black Sabbath, The Who, Led Zeppelin, Duran Duran y David Bowie, entre otras grandes figuras, hicieron lo propio en el escenario del John F Kennedy.

Por esta razón, para conmemorar este Día Mundial del Rock, Assist Card, firma de asistencia al viajero, propone algunas capitales rockeras alrededor del mundo que debes conocer alguna vez en la vida.

Descubre:

El Spa en Madrid, un espacio de reconexión con uno mismo

Le Jardin, el nuevo spot gastronómico de Baccarat Hotel en Nueva York

Memphis, EU

Foto: Bruce Emmerling / Pixabay.

El Rey del Rock aún vive en la esencia de esta ciudad estadounidense en donde Elvis Presley construyó una carrera que lo encumbró a la inmortalidad. Ahí se puede visitar no sólo su gran mansión Graceland, también existen tours guiados a los míticos estudios, Sun Studio, en donde grabó sus primeros discos.

Liverpool, Inglaterra

Foto: Atanas Paskalev/ Pixabay.

The Cavern Club es el verdadero cuartel general de The Beatles. John, Paul, George y Ringo iniciaron ahí su camino al estrellato. Por lo cual ésta es sin duda una de las mecas para los melómanos, pues cuenta con un histórico museo, así como lugares destacados, entre ellos: Fab Four, Penny Lane y Strawberry Fields.

Londres, Inglaterra

Foto: Pierre Blaché /Pixabay.

No se puede dejar de considerar a la capital británica en la cual surgieron un sin fin de vinculaciones, estilos y subgéneros de este estilo musical. Además fue en esta ciudad en donde la historia del Día Mundial del Rock comenzó. Camden Town sobresale del resto de los barrios a visitar.

También te puede interesar: Coliseo romano abre, por primera vez, los pasillos subterráneos a los turistas

Buenos Aires, Argentina

Foto: Matias Cruz/ Pixabay.

Latinoamérica también ha hecho una contribución importante a la historia del rock, la cual además es precursora de grandes conciertos al estilo de Woodstock como BA Rock. Gustavo Cerati, Charly García, Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo están ahí para confirmar un legado que ha trascendido el tiempo.

Si eres una gran amante de la música y los viajes estás cuatro ciudades deben estar en tu lista por visitar y celebrar ahí el Día Mundial del Rock.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram