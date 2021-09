The Greenwich Hotel nos invita a soñar en TriBeCa

A los objetos del deseo que posee The Greenwich Hotel, situado en uno de los barrios más fílmicos de Nueva York, se han sumado colchones hechos a mano por la casa inglesa Savoir.

Alojarse en The Greenwich es adentrarse a uno de los entornos más interesantes e íntimos de su propietario: Robert De Niro. Materiales históricos rescatados y artefactos que la leyenda neoyorquina de la industria cinematográfica adquirió durante algunos de sus viajes personales, fueron integrados a cada una de las 88 habitaciones, con una osada perspectiva de diseño que las hace únicas.

Foto: Cortesía The Greenwich Hotel.

A esos significativos detalles, se incorporaron (recientemente) colchones king creados a la medida por Savoir, la empresa de camas de lujo fundada en 1905 por el propietario de The Savoy Hotel, Richard D’Oyly Carte.La asociación entre la casa con sede en Reino Unido y The Greenwich no sólo delata un nivel de confort elevado, sino también puntos de convergencia en el universo del saber hacer.

Con el afán de mantener vigente la ideología con la que nació, Savoir fabrica menos de 1,000 camas al año, utilizando técnicas que se han transmitido de generación en generación, así como fibras naturales que ayudan a regular la temperatura corporal.

Cada colchón es confeccionado a mano (de principio a fin) únicamente por un artesano altamente capacitado que plasma su firma en la etiqueta una vez que se siente satisfecho con el resultado.

Y es que el lujo artesanal en The Greenwich es más que un concepto: es una filosofía de diseño multicultural que se hace sentir en todos sus espacios, desde su fachada hasta sus entrañas. El hotel boutique ocupa un edificio esquinado, construido con miles de ladrillos que fueron elaborados a mano en Pensilvania.

Los interiores del hotel boutique ostentan el trabajo de numerosos artesanos de todo el mundo. Foto: Cortesía The Greenwich Hotel.

Los pisos de terracota y mármol del lobby están inspirados en los suelos encontrados en un palazzo del siglo XIV en Italia, y fueron producidos por una empresa familiar de artesanos italianos, mientras que los techos y las molduras talladas a mano de las habitaciones generan reminiscencias de los salones parisinos. La atmósfera acogedora de las suites ha sido enriquecida con pisos formados por caprichosas vigas de castaño recuperadas.

No hay dos habitaciones iguales. Algunas cuentan con baños que contienen más de 13,000 mosaicos marroquíes que fueron colocados uno a uno, y otras tienen tocadores de mármol de Carrara que recuerdan el antiguo patrón de nudos toscano. Una alfombra antigua o de seda tibetana es parte del singular encanto que las distingue, al igual que los muebles ingleses de cuero personalizados.

Foto: Cortesía The Greenwich Hotel.

Los colchones Savoir ahora forman parte de esas piezas extraordinarias que poseen las habitaciones y suites de The Greenwich, en busca de brindar una auténtica experiencia de descanso artesanal. Ello, en complicidad con la empresa que, por más de un siglo, se ha ocupado de perfeccionar el arte del sueño.

Es así como el hotel boutique, miembro de The Leading Hotels of the World, confirma el porqué de su protagonismo en el moderno barrio de TriBeCa, aquel en el que De Niro ha infundido su particular visión de la vida y la hospitalidad, e impulsado festivales de cine con la misma pasión con que lo hemos visto encarnar a sus diferentes personajes.

