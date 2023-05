Gastronomía de primer nivel y hospitalidad en Buenos Aires, Argentina

El Four Seasons Hotel Buenos Aires se mantiene como una de las máximas apuestas de atractivos de Argentina. Ubicado dentro de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires –La Recoleta–, la propiedad entrega una serie de experiencias que van desde un encuentro con una mansión que data de principios del siglo XX –ubicada justo detrás de su principal torre con dotes contemporáneos–, hasta complejos que celebran propuestas gastronómicas únicas.

Forbes Life charló con Diego Stembert, Gerente General del Four Seasons Hotel Buenos Aires, quien comparte más detalles acerca de la propiedad, próximos proyectos y sus máximas apuestas, sin olvidar que uno de los distintivos que habitan en este exclusivo enclave radica en el ‘buen servicio’ que enmarca cada una de las experiencias. “El servicio en nuestro caso es el que marca la diferencia. Ofrecemos un servicio que se basa en el cuidado, damos mucha libertad al equipo para que se exprese y tome la iniciativa. Cuando uno ve la oportunidad de proponer a un huésped, damos esa libertad, es algo muy distintivo, es algo que nuestros huéspedes nos recalcan”.

Diego Stembert, Gerente General del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Lo que hace único al Four Seasons Hotel Buenos Aires

La combinación de los atractivos con los que cuenta esta propiedad en sincronía con la zona que rodea al hotel es un punto importante. “Estamos en una zona de mucha actividad gastronómica, cultural. Ahora mismo estamos trabajando con la ciudad para que el barrio donde se sitúa la propiedad sea parte del barrio de la moda, el fashion district de Buenos Aires. Algunas de las grandes marcas están regresando a la zona y a la ciudad”, destaca Stembert.

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Por su lado, la apuesta gastronómica y de entretenimiento deriva en “que tenemos espacios gastronómicos de primer nivel con nuestros restaurantes: “Nuestro Secreto”, que es el único restaurante acristalado en Argentina, el restaurante “Elena”, que sigue brillando por ser el único restaurante que se encuentra dentro de un hotel y figura dentro de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y “Pony Line”, un espacio dedicado a la coctelería”.

Restaurante “Nuestro Secreto”. Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Además, resalta que dentro del complejo hotelero “el hecho de tener una combinación entre un edificio de 12 plantas que convive con esa mansión de 1930 donde una familia puede reservar una planta entera con 4 suites y realmente tener ese espacio muy exclusivo y alojarse en toda una mansión del siglo pasado, hacen del Four Seasons Hotel Buenos Aires un lugar muy especial”.

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Restaurante Elena

El restaurante “Elena”, nombrada uno de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, es un refugio culinario clave dentro de la propiedad. Es el único restaurante dentro de un hotel que destaca en la afamada lista. Aquí la cocina corre a cargo del Chef Juan Gaffuri. La propuesta gastronómica predomina en la carne madurada, la brasería y la charutería que se combinan con una carta de vinos de todas las regiones de Argentina. Aquí, otro de los imperdibles que figuran nos remiten al brunch de todos los domingos que cualquier visitante o huésped podrá encontrar.

Chef Juan Gaffuri. Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

“Todo lo que va alrededor de “Elena”, el hecho de que sea un restaurante que está en los 50 Mejores Restaurantes tiene mucho atractivo. El mercado mexicano y el brasileño son mercados que buscan mucho los restaurantes en esa lista. Tenemos muchos clientes brasileiros que vienen a nuestro hotel porque les agrada la marca, pero sobre todo “Elena” por encontrarse dentro del listado.

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

Próximos Proyectos

Como parte de las próximas encomiendas que perfila el Four Seasons Hotel Buenos Aires se encuentra “comenzar a trabajar en una próxima remodelación de la propiedad para continuar posicionando al hotel como el número uno de la Ciudad y el país. El principal objetivo sería dar un pequeño refresh –no estamos hablando de grandes obras– de lo que es el look and feel de las habitaciones, darles ese upgrade para que las habitaciones brillen como puede brillar cualquier otra habitación de un Four Seasons en el mundo”.

“Perfilamos a finales del 2024 estar comenzando la remodelación. El enfoque sería más en el 2025. Eso no quita que el hotel se mantenga operando” Diego Stembert, Gerente General del Four Seasons Hotel Buenos Aires

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

A NIVEL CULINARIO

Acerca de una renovación a nivel gastronómico se contempla continuar enfocándose en las puestas gastronómicas del hotel, “pero quizás por qué no, ver la opción de tener un espacio gastronómico más. Estamos viendo algunas opciones con algunas bodegas que están interesadas en crear quizás un espacio dentro del hotel, una mezcla de vinoteca, bodega, un espacio donde se puedan catar ciertos vinos y a su vez encontrarlos para su adquisición”.

Foto: Four Seasons Hotel Buenos Aires

“En los últimos meses hemos lanzado un nuevo espacio dentro del brunch de “Elena”. Una vez al mes tenemos un amigo de la casa que viene a cocinar, hace poco tuvimos al Hong Kong Style, un restaurante japonés muy conocido acá en la ciudad de Buenos Aires, cuyo chef y propietario vino al brunch y estuvo haciendo algunos de sus platillos aquí en directo. Es ese añadido al clásico brunch de todos los domingos que hace que sea algo especial”.

En este tenor, también “estamos viendo contar con un celebrity que cocine todos los domingos en su casa. Le estamos pidiendo también que se incorpore a este proyecto. Alguno conocido seguramente pasará por las cocinas de “Elena” en el futuro”.

