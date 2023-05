6 Kids Clubs alrededor del mundo que ofrecen emocionantes experiencias para niños

Disfruta al máximo de tus vacaciones familiares en alguno de estos 5 miembros de The Leading Hotels of the World, que cuentan con kids clubs en los que destacan increíbles experiencias para niños.

1. Marbella Club, España

En este paraíso mediterráneo los integrantes más pequeños de la familia forjarán conexiones perdurables con la cultura de Andalucía. En el club infantil de Marbella Club, los niños podrán transformar las hierbas aromáticas del jardín en una fragrancia para el hogar o entretejer los sabores de España en una receta con la ayuda de un chef.

Marbella Club, España. Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

2. Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, Francia

El kids club de este hotel invita a los pequeños huéspedes a soñar en grande con los diferentes programas de arte que posee. A través del Studio by Petite VIP los niños tendrá la oportunidad de ponerse detrás de la cámara para dirigir su propio largometraje e incluso, componer la partitura de su cuento favorito.

Hôtel Barrière Le Majestic Cannes Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

3. Falkensteiner Hotel Montafon, Austria

Otro de los kids clubs que ofrecen emocionantes experiencias para niños es el del hotel Falkensteiner, un destino ecológico y familiar, ideal para viajeros exigentes. A través del programa Falky Rangers se fomenta la curiosidad y el aprecio por el paisaje natural y las criaturas que lo habitan. Ahí, los niños podrán crear productos sostenibles con lana, completar un curso de supervivencia y realizar pruebas en laboratorios de ciencia.

Falkensteiner Hotel Montafon. Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

4. The Kahala Hotel & Resort, Hawai

En una ubicación armoniosa entre las principales playas Oahu y el centro de Waikiki, el Kahala Hotel and Resort cuenta con un programa infantil, diseñado para forjar una conexión con la cultura de la isla. En la hora de Kupuna Story, los ancianos de la comunidad transmiten cuentos y tradiciones a los más pequeños. Los niños más grandes que buscan aventuras podrán sumergirse en el agua para aprender técnicas de pesca tracionales y los esfuerzos locales de conservación.

The Kahala Hotel & Resort. Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

5. Carlisle Bay, isla de Antigua

Este kids club cuenta con emocionantes experiencias para niños que buscan promover la curiosidad, a través de aventuras en kayak, viajes para estudiar a las tortugas marinas, cursos de mixología sin alcohol, además de búsqueda de tesoros en la playa y en las aguas turquesas de la bahía.

Carlisle Bay. Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

6. Villa Del Parco, Italia

El refugio de lujo que se encuentra escondido entre los exuberantes jardines del complejo Forte Village cuenta atracciones para niños, como: un pueblo de casas de juegos, la casa de ensueño de Barbie en tamaño real, una pista de Karts, Acquapark, Leisureland y academias deportivas de renombre.

Villa del Parco. Foto: Cortesía de The Leading Hotels of the World

