Riviera Nayarit: destino de lujo y confort para quienes buscan lo sublime

Son varios los lugares que hacen de México uno de los países favoritos de los turistas en el mundo, pero hay un destino que en poco tiempo se ha convertido en punto de encuentro para aquellos que buscan espacios de confort y lujo en el Pacífico mexicano: Riviera Nayarit.

El tesoro del pacífico mexicano

Abrazada por hermosas playas y las espléndidas montañas de la Sierra Madre Occidental, en Riviera Nayarit se han establecido algunos de los más reconocidos resorts de alto lujo, entre ellos, Grand Velas Riviera Nayarit, Four Season Resort Punta Mita, The St. Regis Punta Mita Resort, Imanta Resorts Punta Mita, Conrad Punta de Mita y One&Only Mandarina.

Foto. Cortesía de One&Only Mandarina

Gracias al lujo y confort que ofrecen cada uno de estos resorts, además de experiencias que le dan un nuevo significado a lo sublime, Riviera Nayarit destacó con una mención especial como destino de lujo en el primer ranking de Forbes Life Latam, en su edición de enero.

Además, su oferta le ha valido otros reconocimientos a nivel mundial como los Travvy Awards 2020, donde fue premiado en cinco diferentes categorías, incluida, Mejor Destino de Lujo.

Foto. Grand Velas Riviera Nayarit.

Gastronomía de lujo

Algunos de estos resorts albergan los más exclusivos restaurantes de Riviera Nayarit, entre ellos, ‘Carolina’ (The St. Regis Punta Mita Resort’), ‘Lucca’, ‘Piaf’, ‘Frida’, (Grand Velas Riviera Nayarit) y ‘Aramara’ (Four Season Resort Punta Mita), los cuales han sido distinguidos con cinco y cuatro diamantes de la AAA, lo que garantiza experiencias gourmet excepcionales.

Foto: Cortesía Conrad Punta de Mita.

Paraíso del golf

Por su gran oferta de campos de clase mundial, Riviera Nayarit se ha posicionado como el mejor destino golfístico de México. Sitios como Nayar Vidanta Golf Course, Tigre Golf & Country Club Paradise Village, Flamingos Golf Course y Punta Mita Pacific Golf Course, entre otros, ofrecen a los golfistas un espacio ideal para practicar este deporte.

Estratégico ante la pandemia

Aunque la pandemia sigue causando estragos a nivel mundial, también ha impulsado al turismo para generar nuevas estrategias de recuperación y seguridad sanitaria para los visitantes. En su esfuerzo por ofrecer experiencias seguras, Riviera Nayarit recibió el Sello de Viaje Seguro, desarrollado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Incluso, recientemente impulsó un programa para que turistas de Estados Unidos y Canadá puedan realizarse una prueba de Covid-19 antes de regresar a sus países de origen, tal como señalan las medidas sanitarias para su reingreso.

Foto: Cortesía OVC Riviera Nayarit

Sin duda, en muy poco tiempo Riviera Nayarit se ha convertido en uno de los destinos más anhelados por los turistas, pues su auge y crecimiento ofrece experiencias de lujo, inmersas en escenarios de playa y montaña, que quedan en la memoria de quienes lo visitan.

