Ranking Forbes Life: Los 10 destinos turísticos más anhelados del año

El turismo global encara un año lleno de retos, de los cuales, uno concentra buena parte de sus esfuerzos: garantizar la seguridad sanitaria de sus visitantes. Los viajeros, mientras tanto, son contundentes en una nueva demanda que habrá de guiar su búsqueda de experiencias: destinos turísticos seguros en el contexto de la nueva realidad.

Ante ello, los destinos que incorporen en su oferta turística protocolos concretos, efectivos y avalados por organismos nacionales e internacionales especializados, permitirán a los viajeros partir al reencuentro con el mundo en un marco de seguridad sanitaria.

La vasta geografía latinoamericana, desde México hasta Argentina y de las costas del Pacífico a las del Atlántico, se alista para mostrar sus encantos. Por ello, de la mano de un grupo de expertos en la industria turística global, la primera edición del ranking ‘Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica’ presenta una guía de destinos a considerar en el entorno imperante.

Te adelantamos algo: el mar Caribe se reafirma como la obsesión de millones de personas.

10. Ciudad de México, México

Gracias a su naturaleza cosmopolita, infinitos realces históricos, vasta oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, prevalecerá como un polo de atracción para viajeros de diferentes puntos del país y del mundo. La megalópolis mexicana continuará haciendo gala de su grandeza humana.

9. Santiago, Chile

La diversidad de panoramas que ofrece la multifacética capital chilena inspira a la aventura y al deleite por igual. Tras un corto trayecto en carretera, es posible descubrir los emblemáticos valles vinícolas, observar el horizonte en playas como la de Viña del Mar o Reñaca y, sí es invierno, esquiar en algunas de las mejores pistas de Sudamérica.

8. San José, Costa Rica

Colmada de sitios de interés, rostros y colores que reflejan la historia de un pueblo, la capital costarricense es punto de partida para emprender travesías que afianzan los lazos con la naturaleza en uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo.

“Visitar el volcán Arenal y hacer base en el emplazamiento de lujo Nayara Tented Camp, es vivir un viaje de aventura y relajación inolvidable”: The Leading Hotels of the World.