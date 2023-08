Gal Gadot habla sobre su posible regreso en ‘Wonder Woman 3’

James Gunn confirma a David Corenswet como el nuevo Superman

El comienzo de una nueva era cinematográfica para el Universo de DC se acerca y pronto veremos la llegada de nuevos títulos como Superman: Legacy, además del posible regreso de Gal Gadot como Wonder Woman.

Aunque se había comunicado que Patty Jenkins sería desplazada como la directora de Wonder Woman 3, aún quedaba en duda si la actriz israelí Gal Gadot seguiría dando vida a la superheroína y después de mucho tiempo, la duda fue resuelta.

En una entrevista que la actriz tuvo como ComicBook develó que escuchó los planes que se tienen para su personaje. “Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mí. Según lo que escuché de James y Peter, vamos a desarrollar juntos una Wonder Woman 3“, señaló la intérprete.

Sin embargo, no se dijo más al respecto. Aún permance en secreto qué tipo de película podrían hacer James Gunn y Peter Safran, así como el título y la fecha de estreno de la misma.

La salida de Patty Jenkins

A finales de 2022 se anunció que Wonder Woman 3 se había detenido tras la unión de James Gunn y Peter Safran a DC Studios. Tal decisión generó especulaciones sobre la cinta, se decía que Jenkins se había negado a remodelar su nuevo proyecto para que este pudiera encajar en el reinicio del Universo de DC que se está preparando.

No obstante, la cineasta desmitió los señalamientos a través de una publicación en Twitter, en la que aseguró que estaba dispuesta a considerar cualquier cambio para que el proyecto avanzara, pero que la decisión de dejar en el olvido la cinta fue inevitable en aquél momento.

Gal Gadot como Wonder Woman

La primera vez que Gal Gadot interpretó a Wonder Woman para el Universo de DC fue en 2016 en Batman vs Superman: el origen de la justicia, la cinta dirigida por Zack Snyder y tiempo después, se convirtió en la protagonista de sus propias películas: Wonder Woman (2017) y Wonder Woman 1984 (2020), ambas dirigidas por Patty Jenkins.

Pero esas no fueron sus únicas participaciones, también pudimos ver a Gal Gadot como Wonder Woman en La liga de la justicia (2017) y recientemente en ¡Shazam! La furia de los Dioses (2023), en donde tuvo algunos cameos.

