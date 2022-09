Foro Forbes Economía y Negocios 2022 | AMLO tiene aspirantes para la Presidencia; la oposición no: expertos

A un poco más de un año de que comience el proceso electoral para la presidencia de México, expertos en temas políticos coincidieron en que Morena tiene aspirantes fuertes para la candidatura mientras que la oposición no.

“Andrés Manuel López Obrador tienen candidatos fuertes y la opositora no tiene. Es un presidente muy popular y que gana elecciones”, dijo Heidi Osuna, socia directora de Enkoll al participar en el Foro Forbes Economía y Negocios 2022.

En la mesa “Sucesión adelantada, entre corcholatas y la oposición”, comentó que según encuestas y estudios que han hecho sobre cuál sería el candidato ideal para presidente, este debe ser honesto, disruptivo, pues la gente está cansada de que solo le “peguen” al presidente y no propongan.

“Lo primero que quiere la gente es que sea honesto. La preparación no les importa, la experiencia, tampoco. Si llegamos a tener un candidato de ese estilo (…) claro que puede ganar. El problema es que no lo tenemos en estos momentos”, dijo Heidi Osuna.

Además, señalo que la alianza tendrá oportunidad de ganar las elecciones en el Estado de México, pero si va fragmentada como lo está ahora tras la propuesta del PRI sobre las Fuerzas Armadas, es complicado que puedan ganar.

Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, señaló que en la última década muchos líderes de perfil populista han tomado fuerza en distintos países porque han apelado a la emociones del electorado, y eso fue lo que trajo a López Obrador en 2018, el enojo.

“Me parece que en 2024 va a ser otra elección de emociones, no va ser una elección donde se esté buscando a un técnico, a un tecnócrata, a una personas que hable de números y de políticas públicas. Seguimos en la época de las emociones. Me parece que cualquier persona que la oposición perfile como potencial candidato si no es capaz de apelar a ello, creo que vamos a tener otra elección con Morena”, dijo.

Mientras, Carlos Elizondo, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, comentó que la oposición tiene un reto para encontrar un contendiente que pueda reunir el 45% de la población que no está de acuerdo con el gobierno de López Obrador.

En esta mesa, Enkoll presentó los resultados de una encuesta que hizo solo a los lectores de Forbes México: 29% de los encuestados respondieron que si hoy fueran las elecciones, votarían por Morena; 26%, por el PAN y 24%, por ninguno.

También 25% señaló que votarían por Claudia Sheinbaum para candidata de Morena para la presidencia; 21%, por Marcelo Ebrard, pero 34%, por ninguno.

