Foro Forbes Inmobiliario: una radiografía de las ciudades en México

Las oportunidades que existen en el tema de vivienda e infraestructura en México son enormes, dicen los analistas, empresarios y desarrolladores, ya que la dimensión tanto de extensión como de ánimo de recrear nuevos espacios son latentes, sin embargo hay retos que vencer que van desde una mayor participación por parte de gobierno, hambre de invertir por parte de los sectores y una mayor cultura de la sociedad en exigir mejores espacios.

Esta semana se llevó a cabo el Foro Forbes Inmobiliario 2019, en el que participaron líderes del sector, representantes de gobierno, así como urbanistas y desarrolladores, quienes hablaron sobre las posibles soluciones a las diversas demandas de vivienda y espacios de trabajo que requiere el país.

En diversas mesas de este espacio se señalaron las inquietudes por parte de la sociedad en la creación de lugares de trabajo que respondan a las nuevas necesidades del nuevo trabajador, así como a los nuevos espacios de vivienda que necesita la sociedad.

Un ejemplo claro fue lo demandado por los alcaldes capitalinos Víctor Hugo Romo, de Miguel Hidalgo, y Santiago Taboada, de Benito Juárez, quienes destacaron la importancia de fortalecer el desarrollo de proyectos inmobiliarios no solamente en las zonas donde tradicionalmente se han concretado, sino también también en espacios donde pueden ser factor para la mejora social.

Durante su participación en el Foro Forbes Inmobiliario, los alcaldes señalaron que acciones de este tipo permitirán que exista un mayor equilibrio e igualdad en una ciudad que lo requiere mucho.

Un nuevo gobierno, nuevas oportunidades

Ante la entrada de un nuevo gobierno, Antonio Ruiz, presidente de Grupo IGS, Marcos Shabot, director de Arquitectura y Construcción, Eduardo El-Mann, director de Fibra Uno y Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, dijeron que esto debe responder a una nueva oportunidad. Señalaron que la llegada del nuevo gobierno, sumado a las distintas transformaciones y cambios que se están presentando a nivel global, suponen para el sector inmobiliario un reto grande, sin embargo, este hecho no afectará al sector inmobiliario mexicano, el cual tendrá la capacidad de adaptarse seguirse desarrollando.

«Si bien esta crisis que vivimos hoy es diferente, la realidad es que México siempre ha sido un país de oportunidades, y nosotros, como ya lo hemos hecho en otros momentos, nos iremos paulatinamente adaptando, específicamente sobre el caso del nuevo presidente yo lo recuerdo muy bien de su etapa como jefe de Gobierno y fue un gran promotor de la construcción», comentó Marcos Shabot.

Espacios más cómodos y libres para trabajar

Tanto desarrolladores, como empresas y usuarios, contemplan que el futuro de los espacios de trabajo corresponden a centros libres, en donde los empleados o trabajadores puedan ocupar los servicios apoyados de la tecnología y conectividad a favor de sus intereses y que esa losa que a veces es el traslado o la estancia en una oficina gris y aburrida, se termine por completo.

Sin embargo, esto no es una visión del futuro, es actual y ya se está llevando a cabo. Algunos de los grandes corporativos y compañías ya han comenzado a migrar sus instalaciones a este tipo de complejos, una que apuntala a ser la tendencia de las oficinas y el trabajo.

Francisco Martín del Campo, socio director de Grupo Arquitectoma, Richard Schmidt, first vicepresident occupier advisory & transaction Services CBRE y Ary Krivopisk, head of Real Estate for Wework Latam, en su participación en este foro, coincidieron en que el futuro de las instalaciones de trabajo es ahora y no hay vuelta atrás y sin duda, uno de los que han puesto la primera piedra para darle este nuevo giro es WeWork.

«Yo creo que cuando planeas esto, atiendes demanda del mercado que hay. Ubicación, particularidad de cada terreno. la sustentabilidad es muy importante, todo pensado ya en gente joven», dijo el socio director de Grupo Arquitectoma.

Invertir y voltear a Estados Unidos

En su oportunidad, tanto Emilio Guzman, Executive Vice President and Chief Investor Relations de Houston EB5, Ignacio Donosso, Partner IG LAW, Rafael Hernandez, Global Director, EB5 Visa Program, Metropica Developments y Brenda García, gerente de Relaciones con Inversionistas de Centros Regionales CMB, señalaron que parte de los desarrollos e inversiones que se dan en Estados Unidos pueden ser estratégicos para la generación de empleos directos.

«El beneficio más importantes para los ciudadanos mexicanos es que no hay lista de espera. Es una buena oportunidad de desarrollo, cuando las puertas del sistema migratorio se abren, hay que aprovecharlo», dijo Ignacio Donoso.