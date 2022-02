Fotogalería | Tailandia se abre un poco al amor LGBT+ en San Valentín

Por primera vez en Tailandia, funcionarios de un distrito de Bangkok permitieron el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo en el Día de San Valentín, sin embargo, no son documentos legalmente reconocidos.

La ley tailandesa solo reconoce como identidades de género la masculina y la femenina, y no permite a personas del mismo sexo formar familias, adoptar o casarse. El registro de matrimonio de parejas LGBT+ aún no es legal ya que el parlamento no ha aprobado la ley de matrimonio igualitario de Tailandia. La oficina del distrito de Bang Khun Thian organizó un evento de registro de matrimonio para parejas LGBT+, que es la primera vez.

es la primera vez en Tailandia para promover y apoyar el matrimonio igualitario en Tailandia. 14 de febrero 2022. Foto: © Peerapon Boonyakiat/ Getty Images

Activistas por la igualdad en el matrimonio LGBTQ+ se reúnen en Central World el día de San Valentín en Bangkok, Tailandia. 14 de febrero 2022. Foto: © Lauren DeCicca/Getty Images

Miembros del Frente de Liberación Feminista, una organización LGBTQ y de derechos de las mujeres, se reúnen en Central World Mall el Día de San Valentín para promover la igualdad en el matrimonio y alentar a Tailandia a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. 14 de febrero 2022. Foto: © Lauren DeCicca/Getty Images

Aunque es común que las personas legalicen su matrimonio en las 50 oficinas de distrito de la ciudad en este día todos los años, Bang Rak se encuentra entre los más populares ya que su nombre se asemeja a “Lugar del amor” en idioma tailandés.

La caravana de Tuk Tuk con banderas arcoíris llega al centro matrimonial Bang Rak durante el evento matrimonial de San Valentín. Activistas por la igualdad en el matrimonio LGBT+ se reúnen en Central World el día de San Valentín el 14 de febrero de 2022 en Bangkok, Tailandia.

Una pareja LGBTQ+ posa con su certificado de matrimonio simbólico durante una boda masiva el Día de San Valentín en Bangkok, Tailandia. 14 de febrero 2022. Foto: © Lauren DeCicca/Getty Images

Una pareja LGBTQ+ hace que un funcionario del distrito firme su certificado de matrimonio simbólico durante una boda masiva el Día de San Valentín. 14 de febrero 2022. Foto: © Lauren DeCicca/Getty Images

Cientos de parejas se reunieron el Día de San Valentín para celebrar su amor con un registro de matrimonio. 14 de febrero 2022. Foto: © Rungroj Yongrit / EFE / EPA

Más de 400 parejas, incluidas 180 parejas LGBT+, participaron en una boda masiva organizada por el Distrito Bang Khun Thian en Bangkok el Día de San Valentín. Bang Khun Thian organizó la primera boda masiva que permitió a las parejas LGBT+ casarse simbólicamente, a pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal en Tailandia.

Más de 300 parejas participan en una boda masiva organizada por el Distrito Bang Rak en Bangkok el Día de San Valentín. Bang Rak, apodado “el distrito del amor”, alberga el evento de bodas del Día de San Valentín más grande de Tailandia.

Más de 300 parejas participan en una boda masiva organizada por el Distrito Bang Rak en Bangkok el Día de San Valentín. 14 de febrero 2022. Foto: © Lauren DeCicca/Getty Images

Las parejas se reúnen para registrar legalmente su matrimonio durante el evento de matrimonio masivo “Lover New Normal @ Bangrak” en el Día de San Valentín en Bangkok. Aunque es común que las personas legalicen su matrimonio en las 50 oficinas de distrito de la ciudad. 14 de febrero 2022. Foto: © Matt Hunt/ Getty Images

Debido al evento de registro de matrimonios de San Valentín en el distrito de Bang Rak, los activistas LGBTQ organizaron un flash mob exigiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en Tailandia. 14 de febrero 2021. Foto: © Varuth Pongsapipatt/ Getty Images

El evento fue organizado por la oficina del distrito de Bang Khun Thian para promover la igualdad de derechos para todos los grupos de la sociedad tailandesa.

