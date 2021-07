Fotogalería: Tienditas reportan disminución de ventas de hasta 25%

La mayoría de las tiendas de la Ciudad de México han visto una merma de entre 20% y 25% en sus ventas debido a la epidemia de Covid-19, de acuerdo con la encuesta “Desafíos de la reactivación microeconómica” de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El ejercicio estadístico halló que 67.34% de los pequeños comerciantes de la capital del país reportaron baja en sus ventas en el último semestre.

Aunado a esto, la inflación ha provocado que los precios de los productos de la canasta básica sigan aumentando y a las familias mexicanas no les alcanza el dinero para cubrir los gastos necesarios para su alimentación, según confirma el 76.03% de los encuestados.

Tienda de abarrotes La Norteñita, acepta pagos con tarjeta debido a la pandemia en el contacto con el dinero físico 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México

“Sí hay bajas de ventas porque la economía no ha estado al 100% desde la pandemia. Nos hemos visto afectados, no son las mismas compras de antes, pero no han sido reducidas a lo más mínimo”, dijo Tania Martínez Durán, encargada de la tienda “La Norteñita”, ubicada en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en la alcaldía Benito Juárez.

En la encuesta, el 76.03% de los responsables de tienditas reportan que a los clientes no les alcanza para comprar los elementos de una canasta básica y el 98.64% está en desacuerdo en el aumento de los impuestos, ya que suben los precios.

“Anteriormente compraban del cuarto, medio y kilo en los productos de salchichonería, actualmente han reducido su consumo de 100 gramos o 150 gramos; es más reducido su gasto por lo mismo que no les alcanza. La pandemia nos ha afectado a todos, porque al aumentar un impuesto se incrementan los precios, va a ser difícil para la gente poder consumir lo que antes podían. Si el litro de leche cuesta 22 pesos, que es un consumo básico, le tendríamos que subir hasta el 50% de lo que se cobra ahora“, comentó Tania.

La ANPEC considera que son muchos los desafíos que enfrenta la microeconomía, incluidas las tienditas, en México para su reactivación, que está obligada a transitar una verdadera pendiente empinada y llena de obstáculos.

Tania cuenta con servicio de salchichonería en su establecimiento. 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México.

Tania ha adaptado sus servicios a las nuevas medidas sanitarias que generó la pandemia, con la aceptación de pagos con tarjeta y el servicio a domicilio para las personas que deciden no salir de casa.

“Somos tres trabajadores en la tienda, dos debemos estar en el establecimiento en cualquier turno y la otra persona en hacerse cargo del servicio a domicilio. El servicio a domicilio se implementó debido a la pandemia, registramos entre 15 y 25 pedidos por día; y lo brindamos a 20 cuadras a la redonda.

“Hay gente que todavía se rehúsa a usar tarjeta y prefiere traer el efectivo, pero otro factor ha sido que hay personas (que) por cuestión de la pandemia prefiere hacer pagos con tarjeta para evitar contacto con el dinero físico”, compartió la encargada de la tienda “La Norteñita”.

Por medio de llamadas también se atiende al servicio a domicilio. 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México

Clientela de la tienda ‘La Norteñita’ solicitando productos por medio de WhatsApp para entrega a domicilio. 2 de junio del 2021.Foto: © Andrea Gama/ Forbes México

Entregas a domicilio por parte de la tienda de abarrotes. 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México.

A los alrededores del establecimiento de Tania, se encuentra un Oxxo y un Superama, que pertenecen a cadenas de tiendas grandes, pero comenta que no les ha afectado debido a las atenciones que brinda en su local.

“Realmente no me he afectado porque los clientes han expresado que vienen aquí con nosotros por la atención que les damos y encuentran los productos que requieren, laborando con un horario entre semana de 9:30 hrs hasta las 21:00 hrs y los domingos de 10:00 hrs a las 20:00 hrs ” agregó Martínez.

Desinfectando dinero en efectivo de los clientes 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México.

Tania checa los productos que llegan a su establecimiento. 2 de junio del 2021. Foto: © Andrea Gama/ Forbes México .

De acuerdo con la ANPEC, las tienditas generan el 1% del PIB nacional, que equivale a más de 300,000 millones de pesos anuales; con 1 millón 200,000 puntos de venta, abastecen el 52% de la demanda nacional y ofrecen 2 millones de autoempleos.

“Estamos resistiendo día a día a ver qué pasa, porque todo es una incertidumbre; hacemos lo que está a nuestro alcance” resaltó Tania.

“En este momento, el problema de fondo es la caída del poder adquisitivo de la gente, aunado a la inflación que ha encarecido los precios de los alimentos esenciales y el costo de los servicios“, sostuvo Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

