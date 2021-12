Fotogalería: Una mirada al 2021 a través de las portadas de Forbes México

Empezamos el 2020 con nuestra icónica selección de 30 Promesas de los Negocios, el estatus de los millonarios, 100 Mujeres Poderosas, el listado de los Mexicanos más Creativos en el Mundo, historias de los hombres y mujeres en los negocios que destacaron en medio del segundo año de la pandemia.

Enero

Fotocomposición: © Staff Forbes México / Getty Images .

Forbes México presenta una entrega especial: una lista de 21 personajes clave a seguir durante este año. Nuestro primer reporte de 2021 se complementa con una radiografía de lo que se avecina en los aspectos esenciales del país después de vivir una crisis sanitaria y económica única en la historia.

Febrero

Foto: © Andrea Gama, Fernando Luna Arce y Oswaldo Ramírez.

Las empresas nuevas y las pequeñas fueron las más vulnerables ante la pandemia que ha cobrado más de 290,000 vidas en México. Estos son los rostros de 30 empresas que no se rinden.

Marzo

Foto: © Fernando Luna Arce.

En portada: Adrián Sada Cueva, director ejecutivo de Vitro. Luego de la metamorfosis corporativa más profunda de su historia, la centenaria empresa mexicana se adaptó a la nueva realidad del mercado, con una férrea disciplina financiera y la apuesta por la innovación y tecnología.

Abril

Ilustraciones: © Abraham Solís.

El comienzo de la etapa de vacunación en el mundo y los estímulos económicos en Estados Unidos fueron factores que alimentaron la esperanza de un rebote en la economía mexicana, donde, fueron beneficiadas las grandes familias del país.

Mayo

Foto: © Diana Rey Melo.

¿Cómo es que una empresa latina se convirtió en líder global del ecommerce? Santiago Naranjo, presidente para Latinoamérica nos compartió los detalles.

Junio

Foto: © Fernando Luna Arce.

Netflix ha encontrado en Latinoamérica un bastión para el desarrollo de sus contenidos en el mundo, por lo que, en el corto plazo, Reed Hastings, su CEO no planea alejarse se esta región.

Julio

Foto: © Andrea Gama, Fernando Luna Arce y Oswaldo Ramírez.

Resiliencia, tenacidad, empuje: las principales características de las mujeres. La recuperación tiene un motor comandado por empresarias y ejecutivas que están tomando más puesto de liderazgo en las industrias claves. El reto sigue, pero el paso de las mujeres no se detiene.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Allan Apoj y David Poritz, están detrás del crecimiento de Credijusto, empresa de tecnología financiera y que quiere ser solución para las Pymes. Así fue como lo lograron.

Agosto

Ilustración: © Staff Forbes México.

Los directores de finanzas han adoptado la tecnología como una forma de remar contra la corriente, tras la pandemia de coronavirus. Pero ha llegado la hora de planear hacia 2022 y buscar el financiamiento.

Septiembre

Foto: © Fernando Luna Arce.

“Si no sabes, te enseñamos; si no puedes, te ayudamos; pero si no quieres, te vas”. Ésa es la frase con la que Francois Bouyra, CEO de Alpura, resume su estrategia de administración del talento.

Octubre

Foto: © Fernando Luna Arce.

Carlos García Ottati, fundador de Kavak, lleva el volante de la plataforma mexicana y la convierte en una de las empresas más valiosas de América Latina y en un unicornio mexicano.

Foto: © Fernando Luna Arce y Oswaldo Ramírez.

Se estima que, en 2023, más del 50 % del PIB global estará asociado a modelos de negocios digitales. Ante esto, los CIO están generando una nueva economía a través de la revolución de las empresas en áreas como datos, futuro del trabajo, Inteligencia Artificial (IA) y conectividad.

Noviembre

Foto: © Fernando Luna Arce.

Altagracia Gómez, quien forma parte del Consejo de Administración de DINA, está a cargo de nuevos proyectos del Grupo G. DINA, la nueva generación, de vuelta a la carga.

Diciembre

Foto: © Fernando Luna Arce.

2021 fue el año de la reinvención de la industria creativa. Tras la sacudida que supuso la pandemia por Covid-19 la reactivación de la movilidad trae consigo una nueva y renovada apuesta para la industria creativa en el país.

Diego Boneta, es el ejemplo perfecto, pues no sólo ha triunfado en Hollywood, sino que ahora impulsa su carrera como productor, luego de su participación icónica en Luis Miguel, la serie.

