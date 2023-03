Consultorio +Dinero: fraudes y estrés financieros ¿qué hacer en esos casos?

La semana pasada les pedimos que nos enviaran sus dudas acerca de una de las pandemias que siguen afectando a México y el mundo: el estrés financiero, el cual está relacionado con todo tipo de preocupaciones económicas. El sobreendeudamiento, ser víctimas de algún fraude o incluso de extorsión se pueden prevenir, incluso se puede obtener ayuda en caso de atravesar alguna de esas situaciones.

Estas son las preguntas que nos compartieron y que Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), respondió personalmente.

Echa un vistazo para ver si esta información también es de utilidad para ti, para un familiar o un amigo que se encuentre en problemas:

Qué puedo hacer si fui víctima de fraude por parte de mi banco pidiéndome datos personales y los di, ¿cómo me ayuda la CONDUSEF?

Si eres víctima de fraude, debes realizar lo siguiente:

En la CONDUSEF puedes presentar la reclamación por la afectación sufrida y recibir la asesoría necesaria para bloquear tu buró de crédito e iniciar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de tu localidad para evitar posibles repercusiones legales y dejar a salvo tus derechos.

Llama a aquellas instituciones financieras o establecimientos comerciales en los que tienes cuentas e informa de tu situación para evitar mayores daños.

Solicita tu Reporte Especial de Crédito, si identificas algo anormal notifícalo de inmediato a la Sociedad de Información Crediticia (SIC).

La CONDUSEF puede ayudarte a formular tu reclamación:

Te guiamos en la elaboración del escrito formal explicando lo sucedido, destacando las cuentas afectadas y/o los créditos contratados a tu nombre que no reconoces.

Acompaña tu escrito con una identificación oficial vigente, estados de cuenta y notificaciones que te hayan llegado de las operaciones que no reconozcas, entre otros.

De no contar con un reporte especial de crédito actualizado, CONDUSEF lo tramita para que también se notifique a la SIC de las inconformidades que hayan surgido.

Si dentro de tus cuentas afectadas, alguna corresponde a un establecimiento comercial, te canalizaremos con PROFECO.

Otras acciones importantes a considerar para evitar consecuencias inesperadas son:

En caso de pérdida o robo de identificaciones, levanta un acta ante el Ministerio Público e informa a las instituciones correspondientes (IMSS, ISSSTE, INE, Relaciones exteriores, entre otros).

Monitorea tus cuentas por algún tiempo para evitar sorpresas y cambia tus contraseñas con mayor frecuencia. Si se trata de algún problema con establecimientos, comercio o de prestación de servicios (entidades no financieras), la denuncia o reclamación se deberá hacer ante PROFECO.

2. Me acosan continuamente a través del celular para cobrarme supuestas deudas, ¿cómo me pueden ayudar o qué puedo hacer para proteger mi integridad y la de mi familia?

En este caso debes iniciar una reclamación ante el REDECO.

El Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) es un Sistema electrónico que contiene información de los despachos de cobranza, los cuales actúan como intermediarios entre la entidad financiera y el deudor con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.

El REDECO permite al público conocer la información relativa a los despachos de cobranza, mediante los cuales las entidades financieras se apoyan para realizar la gestión del cobro de sus créditos, préstamos o financiamientos; destaca su denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico utilizados para realizar sus gestiones.

Asimismo, cualquier persona puede presentar una queja en contra de las entidades financieras a través del REDECO y recibir respuesta por el mismo sistema.

3. Mi banco me está haciendo cobros que yo no hice o no estaba enterada, la app no sirve y no me resuelven vía telefónica, ¿qué se hace en estos casos CONDUSEF?

Debes iniciar una reclamación ante CONDUSEF a través del portal de queja electrónica. Aquí se puede presentar una queja por cualquier producto o servicio contratado con alguna de las instituciones financieras de los siguientes sectores:

Bancos

Afores

Seguros

SOFOM

SIC (Sociedades de Información Crediticia)

Banca de Desarrollo

Socap

Sofipos

En este apartado, la CONDUSEF no podrá atender las solicitudes en las que:

No sea de una institución financiera

O que no exista una relación contractual con la institución financiera.

Tampoco se podrán atender en esta plataforma las quejas que:

Involucren más de una institución financiera

Que se trate de un posible robo o suplantación de identidad

Que solicites la emisión del Reporte de Crédito Especial.

En estos casos tendrás que hacerlo de forma presencial, agenda tu cita en el 55 53400 999 desde cualquier parte del país, o si lo prefieres puedes hacerlo en línea en este enlace.

4. Quiero una asesoría por qué robaron mi tarjeta de débito, la usaron y además sacaron un crédito. Por teléfono no me atienden y me urge una solución

Si deseas una asesoría llámanos al 55 53400 999 o escribe tu duda en el chat de la página web de CONDUSEF, disponible en un horario de 9 a 18 hrs de lunes a viernes.

5. ¿Cuáles son los fraudes financieros de los que han recibido más quejas en el último año y cómo recomiendan protegernos?

La CONDUSEF no cuenta con un registro para identificar el número de reclamaciones que los usuarios hicieron por las diferentes modalidades de fraudes que existen, pero sí contamos con una estadística que nos permite conocer las reclamaciones que se hicieron por un posible fraude. A continuación lo detallamos:

Fuente: CONDUSEF

Estos son algunos de los fraudes que originan las reclamaciones por un posible fraude en la banca múltiple.

Extorsión telefónica: Donde el delincuente realiza una llamada a la víctima haciendo pasar por alguien más para obtener información.

Espionaje por encima del hombro: Consiste en observar por la espalda de la víctima las teclas que digita en el celular o en el cajero automático. Se usa para obtener contraseñas, números PIN, etcétera.

Trashing: Cuando los delincuentes se ocupan de buscar información valiosa en la basura.

Skimming o clonación de tarjetas: Consiste en realizar una copia de una tarjeta utilizando dispositivos electrónicos programados para guardar los datos contenidos en la cinta magnética y posteriormente clonar la tarjeta en un plástico diferente.

Smishing: Consiste en enviar mensajes SMS a usuarios de telefonía móvil con la finalidad de que visiten una página web fraudulenta.

Spam: Mensaje de correo electrónico enviado a varios destinatarios que no lo solicitaron, también llamado correo electrónico basura.

Spim: Es un caso específico de spam el cual consiste en enviar mensajes instantáneos cuyo contenido puede incluir virus, vínculos o invitaciones para suscribirse a promociones falsas, con la finalidad de tomar el control de la lista de contactos.

Phishing: Estafa en línea a través del uso de spam, sitios web falsos, mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos para obtener información de los usuarios de internet como contraseñas, información bancaria, etc.

Pharming: Consiste en dirigir a un usuario de internet que navega en una página de internet a una página falsa para robarle información.

Vishing: Es otro tipo de estafa que se realiza a través de llamadas telefónicas en las cuales los delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras para obtener tus datos bancarios, generalmente comienzan con el envío de mensajes en los cuales te indican que tu tarjeta ha sido clonada, suspendida o bien que existen cargos no reconocidos en tus cuentas.

Spoofing: El spoofing es hacerse pasar por otro, es un tipo de fraude que se realiza mediante una llamada telefónica, donde el identificador de llamadas muestra el número telefónico de una institución financiera real, pero realmente quien te está contactando es un ladrón, para obtener los datos de tus de tus tarjetas de crédito, débito, entre otros.

Estos son los consejos que te brindamos para no ser víctima de fraude:

Evita proporcionar información personal o financiera por teléfono

Revisa constantemente tus estados de cuenta para que verifiques que los cargos correspondan a los que hayas realizado

Protege tus contraseñas, no las escribas en tu celular o en algún lugar visible para otras personas

Haz caso omiso de mensajes en los que te comuniquen que has ganado un premio o te hacen una oferta especial

Evita usar computadoras públicas para acceder a tu información personal y limpia el historial del navegador

Entra solo a links seguros y protegidos en internet

Protege tu computadora, teléfono o tablet con un software de seguridad (antivirus) y contraseñas seguras

Descarga aplicaciones de tiendas oficiales y de desarrolladores oficiales

No confíes en correos apócrifos, si desconfías de ellos comunícate directamente con la institución financiera.

Estos son los datos que nunca debes dar a un extraño, aun si te llama supuestamente de tu banco:

Correo Electrónico NIP Usuario y contraseña de tu banca por internet Códigos de tu token Los 16 dígitos, así como el CVV y la fecha de vencimiento de tu tarjeta de crédito o débito

6. Me registré en REUS y me siguen llamando con todo tipo de publicidad de productos y servicios de los cuales no quiero seguir recibiendo información, ¿qué hago?

EL REUS permite que te inscribas en una base de datos a fin de restringir llamadas promocionales en números particulares (fijo o móvil), laborales o correo electrónico, buscando mantener a salvo tu privacidad y evitar las molestias que causan estas llamadas o envío de información.

Te puedes inscribir por los siguientes canales de acceso:

A través de nuestro Centro de Atención Telefónica:

Llama al 55 53 400 999 desde el teléfono que quieras restringir (casa u oficina).

Proporciona los datos personales que te soliciten para realizar este registro.

Vía Electrónica:

Ingresa al módulo del REUS en la página web de la CONDUSEF

Registra tus datos (nombre y teléfono(s) o correo(s) a restringir) y en su caso puedes seleccionar dos instituciones que sí quieras que te llamen

En caso de registrar un teléfono fijo, anexa en este apartado tu comprobante telefónico digitalizado e identificación oficina.

En cualquier oficina de CONDUSEF:

Solicita este servicio en cualquiera de nuestras 36 oficinas de atención localizadas en las ciudades más importantes del país con tu comprobante telefónico e identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) y en caso de que no corresponda la dirección, un comprobante de domicilio.

La inscripción a este registro es completamente gratuita y se mantiene por dos años contados a partir de los 45 días naturales siguientes a la fecha de inscripción en el REUS.

Cabe señalar que los datos registrados se encuentran salvaguardados en términos del artículo 13 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

¿Qué pasa si me siguen llamando?

Si después de los 45 días naturales contados a partir de la fecha de tu inscripción en el REUS, sigues recibiendo llamadas o correos electrónicos, puedes realizar un Aviso de Infracción, presentándote en cualquier oficina de CONDUSEF con tu identificación oficial y los datos de la llamada o correo, a fin de que podamos analizar la infracción cometida por la institución financiera.

7. ¿Qué tipo de quejas puedo levantar ante CONDUSEF y cuál es el proceso para ser atendida?

Cualquiera que implique una relación con una institución financiera, es decir, con bancos, aseguradoras, casas de bolsa, afores, burós de crédito, entre otros. Esto de acuerdo con el artículo 2, fracción IV de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Ejemplo de quejas:

Robo de identidad

Cargos no reconocidos en tarjeta de crédito o débito

Incumplimiento de la póliza

Entre otras

8. Cuáles son los cursos, diplomados y herramientas que ofrece la CONDUSEF para impulsar la educación financiera (costos, modalidades, etcétera) y qué requisitos hay que cumplir para poder tomarlos

El Diplomado en Educación Financiera

Es gratuito, 100% en línea y abierto a todo el público, debido a los contenidos que se abordan se sugiere preferentemente bachillerato en adelante o equivalente.

Objetivo: Que el público interesado adquiera conocimientos y competencias para el mejor aprovechamiento de los servicios y productos financieros, que fortalezcan sus capacidades en el manejo del dinero, coadyuvando con ello a su bienestar y el de su familia.

Duración de diplomado: La duración del Diplomado es de 150 horas (aproximadamente 3 meses).

Aunque es un Diplomado en línea, se recomienda un promedio de 2 a 3 horas diarias de estudio para distribuir adecuadamente el tiempo entre el inicio del módulo y el periodo de evaluación del mismo.

El promedio mínimo aprobatorio será de 7.0, tomando en consideración las calificaciones finales obtenidas en cada uno de los módulos.

Es creado por la CONDUSEF y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), con el objetivo de que las mujeres desarrollen una educación financiera para comparar y escoger servicios apropiados para ellas, sus familias y sus empresas.

Las interesadas solo deben entrar a la página de internet de la de CONDUSEF y crear un usuario y contraseña para comenzar a tomar los módulos, el curso es sin costo

Es un taller que se ofrece a organismos públicos, privados e instituciones educativas, comprometidos con sus comunidades, familias, empresas e instituciones y que están interesados en convertirse en “formadores” de temas de educación financiera; replicando los conocimientos adquiridos, buscando beneficiar al mayor número de personas.

Objetivo: Tiene como propósito formar capacitadores en materia de educación fnanciera, a partir de contenidos temáticos muy específicos relacionados con los productos y servicios financieros más representativos. La información que replicarán, está orientada a que la población desarrolle sus capacidades financieras de manera gradual y efectiva, buscando con ello mejorar sus condiciones de vida, a través del mejor uso de sus recursos económicos.

Contenido: El taller está dividido en seis módulos: atribuciones de Condusef, Presupuesto y Ahorro, Inversión, Crédito, Ahorro para el Retiro y Seguros. Cada módulo está conformado por una sección de contenidos teóricos y otra de ejercicios y dinámicas que servirán para reforzar los conocimientos adquiridos.

Duración del taller: 7 horas aproximadamente que se podrán impartir en un solo día o, bien, en dos días.

Al final del taller se aplicará una evaluación a los participantes para obtener retroalimentación y detectar áreas de oportunidad y temas relevantes a enfatizar.

También se ofrece formación continua, a través de herramientas como la Revista Proteja su Dinero, boletín semanal Consejos para tu Bolsillo y otras publicaciones, que deberán ser usadas por el receptor.

El taller no tiene costo y puede tomarse presencial o en línea

Objetivo: Brindar información sencilla a la población sobre diversos temas de educación financiera de manera didáctica e interactiva. Contempla los temas básicos de finanzas personales que ayudarán a la población a elaborar un plan financiero, elegir, comparar y utilizar los productos financieros en su beneficio y evitar caer en fraudes financieros.

Es gratuito, 100 % en línea y abierto al público en general.

A través del diseño de un avatar, el alumno logrará hacer crecer su árbol de conocimientos, a través de 8 temas diferentes con duración de una hora cada uno. Cada tema contiene diferentes actividades de reforzamiento y una evaluación sencilla que permitirá revisar los conceptos aprendidos.

Además, tiene un desarrollo responsivo que se adapta a cualquier dispositivo del que se visualice: computadora, tablet, celular, entre otros.

Duración del curso: 8 horas, pero puede ser completado en menor tiempo dependiendo del alumno y está disponible las 24 horas los 365 días del año.

Objetivo: Proporcionar a las y los participantes una visión general de lo que ha sido y es la Institución del Seguro en México, así como el marco conceptual y los conocimientos básicos relativos a los diversos tipos de seguros, comprendiendo sus fundamentos técnicos, legales y comerciales.

Al término del diplomado, las y los participantes podrán aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos con relación a las funciones, estructura y operación de las empresas aseguradoras y a los productos y servicios que ofrecen al mercado.

El Diplomado en Seguros es gratuito, 100 % en línea y abierto a todo el público (para una mejor compresión de los contenidos se sugiere que las personas que lo cursen tengan una escolaridad mínima de nivel bachillerato).

Cuenta con un método de estudio dinámico por medio de una plataforma que posee una combinación de elementos audiovisuales, actividades didácticas y contenidos actualizados.

Está estructurado en cuatro Módulos. Cada módulo cuenta con material de estudio, actividades de reforzamiento, material descargable y evaluación.

Duración del Diplomado: 120 hrs. (revisar el calendario de fechas).

Para aprobar el Diplomado se deberá obtener en cada uno de los módulos una calificación mínima de 7.0.

En caso de que la o el participante no curse algún módulo o en alguno de ellos obtenga una calificación menor a 7 no será considerado como acreditado, ni para recibir diploma.

Si la o el participante aprueba el Diplomado, tendrá derecho a recibir un diploma que respalde y sustente los estudios realizados.

El diploma se entregará una vez que hayas terminado los cuatros módulos y de haber obtenido en cada uno de ellos una calificación mínima de 7.

