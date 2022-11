Cómo enfrentar la inflación y evitar caer en fraudes financieros

En +Dinero de Forbes México, entrevistamos a Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para saber cómo surgió esta institución, cuáles son sus funciones, su compromiso con la educación financiera y las herramientas que pone a tu alcance para que logres salir adelante frente al actual panorama que vivimos.

Forbes México: ¿Cuál fue el contexto en el que nació la Condusef?



Óscar Rosado:

La Condusef nace en un momento muy complicado, nacimos en abril del 1999 formalmente.

Todo esto proviene de una enorme crisis que vivió el sistema financiero entre 1995 y 1999 que se llamó la “crisis de los deudores”; básicamente muchísimas personas no pudieron liquidar sus deudas, el sistema bancario de aquellas época quebró y como resultado de todos estos problemas había muchísimas quejas de personas que le debían a los bancos tanto en tarjetas de crédito, como en créditos comerciales. Las quejas de los usuarios contra los bancos aumentaron de forma desproporcionada.

Entonces se tomó la determinación de crear un organismo especifico para atender, orientar y asesorar a esos usuarios; en la práctica se tomó personal de tres comisiones: la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Así se creó esta área específica dentro de la Secretaria de Hacienda, así nació la Condusef en 1999.

Forbes México: ¿Antes no existía un lugar donde te pudieras presentar tus quejas sobre algún servicio financiero?

Óscar Rosado: Si tenías un tema de seguros, ibas a la Comisión Nacional de Seguros; si tenías un tema con los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, pero era un esquema mucho más reducido más acotado. También el número de usuarios de bancos, seguros y Afores no tienen nada que ver con los números actuales.

Otro factor era el de la transaccionabilidad, el número de transacciones era ínfimo comparado con el número de transacciones que se realizan ahora gracias al internet: menos clientes, menos transacciones, menos quejas.

Forbes México: ¿Qué es lo que la Condusef puede hacer por los usuarios?

Óscar Rosado: Lo primero que hay que diferenciar es que en la Condusef atendemos solamente quejas de los usuarios de los servicios financieros en bancos, aseguradoras, Afores y otras instituciones financieras. Ahí está la clave, atendemos solamente temas que tengan que ver con instituciones financieras autorizadas por la Secretaria de Hacienda.

Fuera de eso estaríamos hablando ya de un ámbito mercantil, comercial; si tuvieran un tema fuera de estas instituciones financieras, tendrían que ir a la Profeco. Nosotros asesoramos, apoyamos, recibimos quejas, podemos ayudar a resolver, pero tenemos facultades coercitivas como si fueramos una procuraduría.

Somos una institución que concilia, esto significa poner a las partes que están en una disputa para conciliar y tratar de llegar a un acuerdo, eso es básicamente lo que hace la Condusef y también tenemos una amplia responsabilidad en lo relacionado con la educación financiera, en el correcto manejo de las finanzas personales.

Forbes México: ¿Qué tipo de asuntos están fuera de la jurisdicción de la Condusef?

Óscar Rosado: Si una persona invierte en criptomonedas y resulta dreaudada, no podríamos intervenir, pues son activos virtuales que no están respaldados por ningún gobierno o institución financiera autorizada.

Si compraste un seguro de auto en una compañía mexicana, te podemos apoyar en caso de una queja; si abriste una tarjeta de débito o contrataste una tarjeta de crédito con una institución financiera autorizada, también te podemos apoyar.

Existe un registro de instituciones financieras autorizadas por la Secretaria de Hacienda, el Sipres o Sistema de Registro de Entidades Financieras que es muy sencillo consultar. Como todo padrón, sirve para averiguar si una institución financiera existe o está autorizada.

Forbes México: ¿Por qué es importante la educación financiera?

Óscar Rosado: La educación financiera tiene un nombre poco atractivo, aleja a cualquiera que no le gusten los números o que piense equivocadamente que el tema del dinero es un tema para los que tienen. Es exactamente al revés, el dinero es un asunto fundamentalmente de todas y de todos, no hay manera de evadirlo es parte del sistema de la vida misma.

Y entonces lo que sostenemos es que entre menos recursos tengas entre menos dinero tengas, estás obligado a saberlo manejar mejor, es exactamente igual con el concepto del agua, entre menos agua tengas mejor la tienes que administrar.

Las finanzas personales tienen que ver con mujeres y con hombres, se ha pensado que es un asunto de ricos, de empresarios y de hombres; hay una connotación clasista y hasta misógina cuando en realidad es un asunto de la vida diaria.

Forbes México: ¿Qué consejo darías a las mujeres en términos de educación financiera?

Óscar Rosado:

La libertad financiera es fundamental para una vida plena, para la equidad de género y para una libertad personal, sin libertad financiera es muy difícil construir una libertad personal.

Desafortunadamente, por cuestiones estructurales de una sociedad patriarcal, las mujeres estuvieron aisladas del tema de manejo patrimonial y manejo del dinero, por suerte eso ha cambiado y hoy sabemos que, por ejemplo, más de la mitad de las personas que se inscribieron al diplomado de Educación Financiera de Condusef son mujeres.

Hay un despertar muy grande en el interés de parte de las mujeres en el tema de manejo de finanzas personales, algunas por crecimiento personal, otras porque tienen la idea de invertir o emprender. Nosotros tenemos un curso que se llama Proyecto Minerva que dura cinco horas, se toma desde el celular, es totalmente gratuito, se pueden inscribir el día que quieran a la hora que quieran y lo pueden tomar cuando puedan.

El proyecto Minerva es un curso muy sencillo y muy simple y les puede ayudar a entender toda esta dinámica del manejo del dinero, qué hacer o qué no hacer y cómo administrarse mejor.

Un buen manejo financiero libera a las mujeres de relaciones tóxicas personales y laborales



Forbes México: ¿Qué cursos y herramientas tiene la Condusef para ti?

Óscar Rosado: Los dos que tenemos asincrónicos, es decir, a los que te puedes inscribir cuando quieras si los puedes tomar cuando puedas son Educación financiera para todos, que dura ocho horas, es en línea, gratuito y lo puedes hacer desde tu celular. El otro es sobre educación financiera para mujeres, Proyecto Minerva, que es todavía más breve, cinco horas, en línea, gratuito y desde el celular.

También tenemos un Diplomado de Educación Financiera que ya va por la generación 42, tenemos una oferta muy importante que pueden tomar y les va ayudar a tener una mejor vida.

No lo vean como un asunto financiero, véanlo como un asunto de planear su propia vida, de poder realizar sus aspiraciones.

Forbes México: ¿Qué tips darías para no convertirnos en víctimas de un fraude financiero?

Óscar Rosado: Hay que tener muchísimo cuidado con dos cosas, lo primero son las llamadas y los correos electrónicos, en las llamadas telefónicas lo que hacen es asustarte diciendo que hay movimientos extraños en tu cuenta, que están comprando en plataformas de comercio electrónico o que tu cuenta está bloqueada por alguna razón y que tienes que dar datos sobre tu propia cuenta.

Nosotros te pedimos que cuelgues y después averigues, te va a surgir una duda razonable, lo mejor es que tú mismo llames por teléfono a tu banco, que vayas a la sucursal o revises tu app. Generalmente comprobarás que no está sucediendo nada.

También hay que tener mucho cuidado con los correos electrónicos que llegan con ofertas maravillosas o descuentos fabulosos que no corresponden a la realidad. En internet hay infinidad de anuncios que te dicen que te van a dar créditos sin checar el buró de manera rápida y lo que sucede es que te llevan a aplicaciones móviles que tienen nombres muy financieros para que la gente caiga en un fraude.

En esas apps entregas toda la información de contactos, fotos, videos que están en tu celular y te llegan a dar el crédito pero posteriormente se abre un mecanismo muy agresivo de extorsión y amenaza, a esto se le llama esquema montadeudas o gota a gota virtual.

Hay que estar muy pendientes de todo lo que te digan por Internet, que te hablen por teléfono o que te llegue un correo ofreciéndote un crédito fácil o amenazándote, hay que darle la vuelta eso y usar el sentido común, tranquilizarse e investigar.

Cualquiera puede caer en esos esquemas que llamados de ingeniería social donde se aprovechan de la vulnerabilidad.

Una forma de proteger a toda la familia, independientemente de la edad, es hablar del tema, ponerlo sobre la mesa como un asunto a platicar y que niños y jóvenes también que vayan entendiendo los riesgos que existen en el mundo cibernético.

El mundo cibernético nos llevó a crear nuevos códigos de conducta, de seguridad y protección, pero no todos hemos ido adoptándolos. En la vida común, un código de seguridad es no transitar por calles oscuras, no ir al cajero de noche, no cargar alhajas, cuando vayas en transporte público tener cuidado con elcelular. Eso todo mundo lo sabe.

Un código de seguridad cibernético como no hacer caso de ofertas maravillosas, colgar el teléfono como mencionamos antes, no entregar datos personales bajo ninguna circunstancia en ninguna aplicación, todavía no están presentes en el imaginario y en la cultura popular y deberían, no todo lo que está en internet es bueno.

Forbes México: ¿Qué tips darías para hacer frente a la inflación?

Óscar Rosado: La inflación es el crecimiento generalizado de los precios de manera constante y más allá de lo que antes existía eso es, si algo crecía 3% al año ahora puede crecer 8% o 10%.

La primer recomendación es hablar del tema en familia para poder sobrellevarlo juntos, después hay que aprender a tener un presupuesto, esto no tiene ciencia: es una hoja, un lápiz, del lado izquierdo tus ingresos y del lado derecho tus gastos. Los gastos se dividen en los que son inevitables, como el transporte, la comida, la educación y aquellos que pueden ser no necesarios o superfluos. La idea es tener un orden para saber en qué vas a gastar a la semana, a la quincena o al mes.

Lo tercero es Revisa, compara y decide, ya que puede haber diferencias importantes en los precios, con base en eso podrás definir si anticipas tus compras o las pospones. Adelántate a las compras de útiles para evitar adquirirlos cuando suban los costos.

Otra recomendación es ten mucho cuidado con endeudarte, las tasas de interés de los créditos van a empezar a subir, hoy más que nunca tienes que cuidar tu nivel de endeudamiento porque vas a tener que pagar más por los financiamientos.

Del dinero que tengas ahorrado, busca alternativas que te permitan cubrir la mayor parte del efecto de la inflación, por ejemplo, cetesdirecto.

Hay que tomar al toro por los cuernos y entre todos pasarnos tips, pasarnos información de cómo sobrevivir en estos momentos nuevos basándonos en las experiencias del pasado y confiar en que vamos a salir adelante.

La Condusef está para asesorar, orientar y recibir quejas de los usuarios del sistema financiero, estamos a sus órdenes tenemos un chat en línea que opera en nuestra página web de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas y tenemos un teléfono de contacto 55 53 400 999 que igual opera de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. ¡Estamos a sus órdenes!

