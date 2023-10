Frenético regreso de los Yeah Yeah Yeahs a la Ciudad de México

Luego de su visita al Corona Capital 2022, el trío neoyorkino Yeah Yeah Yeahs regresó a México para ofrecer tres fechas y presentar su más reciente disco: Cool It Down.

Primero fue Guadalajara, y ayer dieron el primero de dos conciertos totalmente agotados en la Ciudad de México. Karen O, Nick Zinner y Brian Chase se reencontraron con el público mexicano, al que no veían en una fecha en solitario desde hace 13 años.

Canciones nuevas como “Spitting Off the Edge of the World”, “Wolf” y “Burning” acompañaron a clásicos como “Cheated Hearts”, “Zero” y “Maps”.

Pero el nostálgico concierto y el frenético show de Karen O no podía acabar de otra forma que con un ‘encore’ especial: “Poor Song”, “Y Control” y “Date With The Night” sonaron para celebrar los 20 años de su disco debut, “Fever To Tell”.

Casi dos horas de música en la primera noche del regreso de los Yeah Yeah Yeahs. ¿Qué tendrán preparado para hoy?

