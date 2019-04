Gasolina ha subido porque gasolineros aumentaron sus ganancias: AMLO

Pese a las medidas del gobierno para que no suba el precio de la gasolina, esto no se ha logrado porque los gasolineros han aumentado sus ganancias, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, a que actúen con responsabilidad, a que no se abuse porque se va a dar seguimiento a este tema”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa “mañanera”.

“Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa”, agregó.

Al exponer los precios promedio que se han registrado en los combustibles, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, indicó que de cada peso aplicado por el gobierno federal como estímulo al Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), 63 centavos se han quedan en los márgenes de ganancias de las estaciones.

Asimismo, el funcionario señaló que existe una alta concentración de concesionarios en algunas regiones del país y recordó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene en marcha dos investigaciones sobre prácticas monopólicas en el mercado.

A fin de bajar el precio de las gasolinas, López Obrador hizo un primer exhorto a los empresarios a bajar voluntariamente sus márgenes de utilidades.

En ese sentido, comentó que cada lunes exhibirá los nombres de las estaciones de servicio con los precios más altos y los más bajos.

Aunado a esto, el presiente pidió ayuda a los consumidores para que revisen dónde están los menores precios por medio de la app para celulares que ya existe y acudan a estas gasolineras.

Gasolineras del gobierno

De no bajar los precios, López Obrador dijo que el gobierno podría crear una red propia de gasolineras que ofrezca el combustible a “precio justo”, a fin de estimular la competencia.

“Si no se entiende, si no funciona este mecanismo (…) para lograr el propósito que no haya aumento en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes para que en esas estaciones se venda a precio justo”, adelantó.

En ese sentido, señaló que en la Ciudad de México, la Marina opera estaciones, las cuales tienen alta afluencia porque las personas saben que además de un buen precio, recibirán “litros de a litro”.

