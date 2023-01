Gertz Manero no se está atendiendo por cáncer, informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no fue intervenido por un padecimiento de cáncer sino por una afección en la columna, misma que ya fue tratada por el funcionario federal en un hospital de Estados Unidos.

“No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente, y como dice el dicho colonial de la literatura, los muertos que no matáis gozan de cabal salud, lo que indica es que cuando alguien le desea mal a otra persona, cuando ya lo está enterrando, resulta que no, otra persona afortunada goza de cabal salud, o goza de buena salud, como de quiera decir”, dijo el presidente en su conferencia de prensa.

Al respecto, el mandatario federal reprochó la actitud que calificó como “miserable” de quienes, el fin de semana, informaron que el funcionario federal había muerto consecuencia de cáncer en un hospital estadounidense.

“Ha habido mucha especulación y una actitud muy, no quiero usar la palabra quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar, miserable, en torno a este asunto porque vi un mensaje en Twitter y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede desear a nadie.

“Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso atribuido a Diego Fernández de Cevallos, palabras más o palabras menos, diciendo que ‘lo que no logró la justicia lo logró el cáncer’ y empezaron los retuits pero muchos, esa es una actitud inhumana es una enajenación y perdida de sentimientos, eso es ser malo”, lamentó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador comentó que Gertz Manero se encuentra en su casa, donde convalece de la intervención, y afirmó que incluso en esta situación, él está trabajando.

“Que es lo que yo puedo informarles, que se hizo una intervención quirúrgica en la espalda la columna una infiltración entonces esta en su casa, está bien está en recuperación incluso está trabajando y le deseamos que se mejore, que se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar”, sostuvo.

López Obrador agregó que este padecimiento fue una de las principales causas por las que el fiscal general se ausentó de los eventos de seguridad con motivo de la reunión bilateral con el equipo del presidente Joe Biden a principios de año.

Fue el canciller, Marcelo Ebrard, quien sostuvo que la ausencia de Gertz Manero en estos encuentros fue a que no “se le había avisado a tiempo al fiscal y no había podido cuadrar su agenda”. No obstante, López Obrador dijo que personalmente informó a Biden sobre el padecimiento del fiscal.

“Yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral cuando estaba el procurador de Estados Unidos el porqué de la ausencia de Alejandro Gertz Manero, sin embargo, de veras, es la lamentable que se presenten estas cosas”, dijo.

Cuestionado sobre por qué Gertz Manero no había decidido atenderse en un hospital público de México, el tabasqueño comentó que esa era una decisión personal y que desconocía la razón.

“No sé, es un asunto que él decide, lo que deseo es que se recupere, está ayudando, está en recuperación, todo esto de su situación médica ha mostrado de nuevo la falta de humanismo, cómo enseñan el cobre, porque qué nos enseñan a nosotros, qué es lo más importante de México, sus culturas, respeto”, expresó.

