Gina Diez Barroso recibe premio por su lucha por derechos de las mujeres

La empresaria mexicana Gina Diez Barroso recibió el premio Medalla de Oro de la Americas Society/Council of the Americas (ASCOA), señalándola como una de las mujeres más influyentes de América Latina por su lucha por los derechos de las mujeres y las minorías.

El reconocimiento para la fundadora de Dalia Empower se realizó en un evento en Nueva York, convirtiéndose así en la segunda mujer mexicana en recibir este premio que otorga ASCOA desde 1977 a líderes que han contribuido de forma positiva en su país.

A través de su cuenta de Twitter, Diez Barroso se dijo “honrada” de recibir este premio y se comprometió a seguir trabajando para cerrar la brecha de género y “ayudar a las mujeres a encontrar su poder para alcanzar sus metas”.

I am very honored to be the recipient of the Gold Medal award from @ASCOA tonight, I receive it with great responsibility. I will keep working to close the gender gap, to help women find their power to reach their goals. Thank you @s_segal @DaliaEmpower

— Gina Diez Barroso (@ginadiezbarroso) June 11, 2019