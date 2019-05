Las 100 mujeres más poderosas de México 2019

La edición 2019 de las 100 Mujeres Más Poderosas de México reúne en sus páginas a las más prominentes líderes nacionales de la actualidad, desde empresarias, ejecutivas y políticas, hasta activistas, deportistas y artistas, que han destacado notablemente durante el último año en cada una de sus trincheras. Se trata de mujeres que, más allá del éxito que han obtenido, están inspirando a aquellas jóvenes y niñas que vienen detrás para que sigan su camino y superen cualquier obstáculo que aparezca ante ellas.

La selección editorial que aquí se presenta no es un ranking, sino un listado que reconoce a esas mujeres que están abriendo puertas.

Aquí va una relación de 13 de nuestras mujeres más poderosas

Irene Espinosa | Subgobernadora del Banco de México

“He sido beneficiada y apoyada por hombres con una visión más abierta”

Incluso con las mismas capacidades, las mujeres parecen estar destinadas a trabajar más que los hombres y a cobrar menos por ello. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, considera que, aunque se han ganado espacios, las mujeres aún tienen retos en materia de equidad laboral.

“Definitivamente, seguimos con una cultura muy estereotipada, que le asigna a la mujer un rol de cuidados. Quien tiene ambiciones profesionales es socialmente castigada”, explica.

En enero de 2018, Espinosa se convirtió en la primera mujer en la Junta de Gobierno del banco central. Antes, se desempeñó, durante nueve años, como tesorera de la Federación.

“Las mujeres hemos entrado a la fuerza laboral, pero muchas se quedan en niveles inferiores, sin posibilidades de ascenso; incluso, buscan esa superación en actividades informales para poder compaginar sus responsabilidades de cuidado. El fenómeno de discriminación se traduce en menores ingresos [y] con una doble carga de trabajo”.

Tras 25 años de promulgada la Ley del Banco de México que dotó de autonomía a esta institución, la Junta de Gobierno se abrió, finalmente, a la participación de una mujer.

¿Por qué tardó tanto tiempo esta apertura? A decir de Espinosa, esto se debió a la inercia de voltear a ver sólo a los hombres cuando existe una vacante en una posición de liderazgo.

“Los niveles más altos están ocupados por hombres. El mundo que rodea a todo el sector financiero es parte de este sesgo. Afortunadamente, he tenido grandes oportunidades que me han permitido acumular una experiencia y determinadas capacidades para aspirar a esta posición, además de contar con el apoyo de mis jefes. He sido beneficiada y apoyada por hombres con una visión más abierta”.

Gabriela León | Fundadora de Gresmex

Nominada por el Foro Económico Mundial para el premio a la Tecnología Pionera

La científica desarrolló Nbeylax, una nueva molécula que ha sido patentada en México, que tiene solicitud de ingreso en 148 países a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y que está ya en 12 países más de manera directa.

La molécula evita la replicación de 52 microorganismos. En 2018; León fue nominada por el Foro Económico Mundial para el premio a la Tecnología Pionera y su trabajo es reconocido por la ONU como uno de los 100 proyectos que pueden cambiar a la humanidad debido a su capacidad para frenar una pandemia.

Liliana Ibáñez | Campeona de Natación

De las mejores atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla

La deportista tuvo un 2018 de ensueño. Su primer éxito llegó en julio, cuando se ubicó como una de las mejores atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. La nacida en Guanajuato se colgó nueve preseas, que la ubicaron como la competidora más destacada en la alberca.

Su éxito no quedó ahí: más tarde, en noviembre, volvió a sobresalir, al ser top 10 dentro de la Copa del Mundo de Natación de Curso Corto, donde alcanzó 53.93 segundos dentro de los 100 metros libres.

Yalitza Aparicio | Actriz

«Este cambio en favor de la equidad de género lo tenemos que hacer en equipo»

Durante el último año, el nombre de Yalitza Aparicio ha sonado fuerte en México y el mundo. La razón principal fue su participación en Roma, película dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, en la cual Aparicio personifica a Cleo, la servidora doméstica que, en la vida real, trabajó para la familia Cuarón Orozco hace ya varias décadas. La cinta fue un éxito rotundo, entre otras cosas, por la interpretación de Aparicio, quien consiguió ser nominada a más de cinco premios, entre ellos el Oscar a Mejor Actriz, en competencia con intérpretes de la talla de Glenn Close, Melissa McCarthy, Lady Gaga y Olivia Colman.

La oaxaqueña se dice convencida, por otro lado, de la importancia que tiene que aparezcan más liderazgos femeninos en México, que lleven a cada vez más niñas a empoderarse y perseguir sus sueños, tal como lo hizo ella.

Pero ésta no es una lucha que las mujeres deban de emprender solas, sino que se trata de un reto compartido, en el cual, asegura, los hombres también juegan un papel sumamente relevante. “Este cambio en favor de la equidad de género, que tanto se necesita, lo tenemos que hacer en equipo con los hombres, compartiendo responsabilidades y empujando en conjunto el valor del respeto”, explica Aparicio, en entrevista.

La batalla conjunta para impulsar la equidad debe comenzar desde la infancia, agrega, para que, desde pequeños, niños y niñas se percaten de que ambos cuentan con las mismas capacidades para hacer lo que se propongan a lo largo de su vida.

“Esto es algo que debe de venir desde el hogar, con cosas tan sencillas como evitar que entre hermanos existan diferencias relacionadas con el género; que, no por ser niñas, ellas deben cocinar y, no por ser niños, ellos deben ser vistos como quienes llevan el mando. Tenemos que acabar con este tipo de prácticas”, recomienda la actriz.

Por políticas equitativas que fomenten la distribución del trabajo no remunerado

Nadine Gasman | Directora del Inmujeres

Si se contabilizara el valor del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el país, éste aportaría hasta el 18% del Producto Interno Bruto (PIB); esto es, más de lo que generan algunas industrias manufactureras o, incluso, el envío de remesas.

En palabras de Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), uno de los objetivos de este órgano gubernamental es generar políticas públicas que fomenten la distribución equitativa del trabajo no remunerado, pues las mujeres destinan tres veces más de su tiempo que los hombres a estas actividades.

Gasman Zylbermann, quien, hasta hace poco, se desempeñó como representante de la Oficina de la ONU Mujeres en Brasil, tiene como tarea integrar la perspectiva de género en cada una de las políticas públicas de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ha ocupado cargos en la ONU para apoyar campañas cuyo objeto es eliminar la violencia contra las mujeres y ha formado parte de organismos internacionales dedicados a los derechos sexuales y reproductivos.

Bibi Wetzel | Campeona Mundial de Gimnasia

Ganadora del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia en Alemania

La pequeña veracruzana Bibi Wetzel, con apenas 12 años, se convirtió, el año pasado, en ganadora del All Around dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia para Atletas de Alto Rendimiento con Síndrome de Down, celebrado en Alemania.

A pesar de su corta edad, Bibi ha participado también en otras competencias de trascendencia global dentro de esta disciplina, como lo son los Juegos de la Trisomía, donde ganó cinco medallas, y el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.

Rocío Nahle | Secretaria de Energía

“Las mujeres no queremos más que los varones; queremos lo mismo”

Tiene a su cargo el proyecto más ambicioso del sexenio: la construcción de una nueva refinería en el estado de Tabasco, con un valor estimado de 8,000 mdd. El objetivo es acabar con la importación de combustibles desde Estados Unidos.

La secretaria de Energía considera que el poder debe usarse con un único fin: “Si no se usa para servir, termina en lo que hemos visto en los últimos años”, dice la funcionaria, en entrevista.

La encargada de la política energética del país reconoce que las mujeres están obligadas a esforzarse el doble, más aún si trabajan en la industria energética, dominada históricamente por los hombres.

Nahle es ingeniera egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su carrera comenzó en el estado petrolero de Veracruz en la década de 1980, desempeñado cargos de ingeniera supervisora en Pemex, incluidos sus complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos.

En otros tiempos, ha sido integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y de las Comisiones Especiales de Recursos Hidráulicos, Cuenca de Burgos y para el seguimiento a los órganos reguladores del sector energético.

Su trayectoria en el campo de la energía se ha desarrollado de la mano de su militancia legislativa sobre la defensa de los derechos de las mujeres, pero sin plantear una batalla de géneros, pues afirma que “las mujeres no queremos más que los varones; queremos lo mismo”.

Para Nahle, la tenacidad y la congruencia son valores clave para abrirse paso en el sector energético.

“Congruencia con lo que dices, sabes y manifiestas; y, a veces, podrán no gustar declaraciones o señalamientos, pero, cuando las cosas están mal, hay que decirlo; y cuando están bien, también. Las mujeres debemos ser tenaces”, agrega.

Claudia Jañez | Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

Primera mujer en la historia en ocupar la presidencia del CEEG

Jañez es una de las ejecutivas mexicanas más importantes de la actualidad. Es, desde finales de 2017, la encargada de las riendas de Dupont México, Centroamérica y el Caribe; sin embargo, su trayectoria es mucho más larga.

Antes de asumir este puesto, trabajó para compañías como General Electric (GE), donde se desempeñó como General Counsel para México; y también para Pepsi, donde fue directora de Asuntos Gubernamentales.

Su último gran salto llegó a principios de este año, luego de que fuera nombrada presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), siendo la primera mujer en la historia de este organismo en ocupar dicho puesto.

El CEEG está formado por un grupo de 51 presidentes y directores generales de compañías globales con presencia en el país. Las empresas del consejo representan, en su conjunto, el 10% del Producto Interno Bruto nacional (PIB), además de que en sus manos se encuentra el 40% de la inversión extranjera directa que recibe México.

Marie Thérèse Hermand de Arango | Presidenta Vitalicia de la AAMAP

Galardón Women Together, por promover el cooperativismo entre artesanos

Para la fundadora y presidenta vitalicia de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (AAMAP), la artesanía mexicana es un tesoro incalculable, muestra del ingenio nacional. Por ello, desde hace 20 años, impulsa el desarrollo social de las comunidades entregadas al oficio creativo, al tiempo que fomenta el rescate de técnicas manuales. En 2009, la ONU le otorgó el galardón Women Together, por promover el cooperativismo entre artesanos.

Gina Diez Barroso | Fundadora de Dalia Empower

«Lograr relaciones sanas con un socio de vida; no hablar de un proveedor»

Cuando existe una vacante en una empresa y se solicitan 10 requerimientos, las mujeres no levantan la mano hasta que cumplen con todos, mientras que los hombres suelen postularse, incluso si sólo cumplen con cuatro.

Para Gina Diez, esta actitud es la razón por la que las mujeres necesitan reconocer su propio poder, adueñarse de él y utilizarlo para conseguir sus metas.

“Nadie te empodera. La palabra ‘empoderar’ para mí no existe: las mujeres deben encontrar el poder que tienen dentro; ese poder no implica dominio, sino ser dueña de sus propias decisiones”.

En 2018, Gina puso en marcha el centro Dalia Empower, una iniciativa para incidir en las vidas profesionales de las emprendedoras, profesionistas y estudiantes a través de cursos sobre habilidades específicas.

La también fundadora de la Universidad Centro prevé que, en 2019, el plan de internacionalización de Dalia permita abrir centros en Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador, así como en Estados Unidos.

“En el ambiente de trabajo, causa sorpresa que, cuando aprenden a tratar a la mujer en una relación de apoyo, el crecimiento de ésta hace crecer a la empresa y al entorno del hombre”, señala.

Un estudio de Inmujeres revela que la mitad de las mujeres que trabajan y perciben ingresos en México ganan, como máximo, dos salarios mínimos, mientras que sólo 32% de la población masculina tiene este nivel de ingreso.

“No debemos acostumbrarnos a que está bien ser inferiores en todo: en un puesto, en salario, posiciones, o a ser víctimas de abusos. Es nuestro deber decir a las jóvenes que sí pueden ser ingenieras, astronautas, mecánicas; ayudarles a reconocer relaciones tóxicas. Eso es parte del poder: lograr relaciones sanas con un socio de vida; no hablar de un proveedor, sino de un socio”.

Bárbara de Regil | Actriz y Promotora de la Cultura Fitness

Acumula más de una docena de participaciones en proyectos de cine y de tv

Para esta actriz mexicana, la parte más importante de su vida es transmitir bienestar. Desde su debut, en 2011, acumula más de una docena de participaciones en proyectos cinematográficos y de televisión, donde ha destacado su interpretación de personajes como Rosario Tijeras o Alicia, una ejecutiva que descubre la importancia del equilibrio laboral y personal en la película Loca por el trabajo. Se define a sí misma como una mujer decidida y fuerte.

Silvia Dávila | Presidenta para Latinoamérica de Grupo Danone

«Las mujeres no hacemos las cosas a medias. Vivimos entre la casa y el trabajo»

Desde hace casi dos años, Silvia se desempeña como presidenta para Latinoamérica de Grupo Danone, un cargo desde el cual, asegura, está buscando empujar que exista cada vez más el empoderamiento de cada una de las mujeres que trabajan en la compañía.

Y esto lo está intentando al generar, ante todo (explica ella), el entendimiento en todos sus colaboradores de una premisa particularmente importante: La vida de las mujeres no es, de ninguna manera, lineal.

“Las mujeres no hacemos las cosas a medias. Vivimos entre la casa y el trabajo; tenemos realmente una doble carga. Entonces, las empresas debemos ser responsables y entender eso: que la vida de una mujer no es lineal. Pensando en ello, necesitamos ser mucho más tolerantes con la flexibilidad laboral”, asegura.

Antes de asumir el cargo de máxima ejecutiva de Danone en Latam, Dávila también trabajó para compañías como Mars, Procter & Gamble y McDonald’s, ocupando en estas compañías puestos de liderazgo regional en el área de mercadotecnia.

Angélica Ruiz Celis | Directora General de BP

“Maneras en las que puedes influir para lograr una mejor situación para todos”

Ruiz Celis considera que el poder es la capacidad de crear, influir y generar valor. “Para mí, es muy importante encontrar las maneras en las que puedes influir para lograr una mejor situación para todos”, comenta, en entrevista.

Estudió la licenciatura de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y posee una maestría en Manejo de Operaciones y Supervisión por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Su trayectoria profesional de más de 15 años está fuertemente vinculada al sector energético. Ha sido directora de Mexssub; también laboró como directora comercial y de Estrategia en Petrofac. Entre abril de 2015 y marzo de 2018, fungió como directora para América Latina y vicepresidenta de la firma danesa de energía eólica, Vestas.

La mujer detrás de las decisiones de la trasnacional británica considera que sus retos están en los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, además de la comercialización y distribución de combustibles, pero con responsabilidad social y ambiental.

Coordinación: Viridiana Mendoza y Alejandro Medina. Apoyo editorial: Fernanda Navarro, Israel Pantaleón, Ángel García, Sheila Ramírez, Arturo Solís, Fernanda Celis, Alberto Romero, Miguel Báez y Hugo Salvatierra. Fotografías: Angélica Escobar, Brenda Islas y Fernando Luna.

Agradecemos a The Westin Santa Fe las facilidades otorgadas para la realización de este especial