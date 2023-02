Gobierno de Dina Boluarte es espurio y por eso no quiero entregarle Alianza del Pacífico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que consultará al Grupo de Río si México debe entregar al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al señalar que su deseo no es legitimar el golpe de Estado contra Pedro Castillo y la administración “espuria” que se alzó.

El Grupo de Río está integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

“Ahí está lo de la presidencia, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno al que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Sonora.

El miércoles, Boluarte aseguró que López Obrador no quiere entregar la presidencia pro tempore debido a que no quiere ceder el testigo del liderazgo del bloque, “simplemente por seguir apoyando al expresidente (Pedro Castillo) que dio el golpe y tiene carpetas fiscales”, comentó.

“Queremos decirle al presidente AMLO que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través las alianzas es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos”, subrayó Boluarte.

Al respecto, el tabsqueño recalcó que Pedro Castillo fue víctima de un golpe técnico por parte del Congreso peruano a la vez que condenó la traición de colaboradores cercanos para deponer al presidente.

“Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia, le correspondía al Perú pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente salir, luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron por esto que yo considero, que es un golpe de Estado técnico.

“Creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático; no se respetó la voluntad de Perú, no se habla mucho de esto porque hay mucha desinformación convenida pactada cuando no le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo. Lo que hay en el fondo es una actividad clasista y racista como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado como cinco o seis intentos de destitución”, consideró.

