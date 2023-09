5 razones poderosas para visitar Perú

5 experiencias por descubrir en Cusco, el corazón de los Andes peruanos

Perú es un país que debería estar en el bucketlist de todo viajero debido a su amplia oferta turística que responde a los gustos de cualquier persona, desde los apasionados por la historia hasta aquellos fanáticos de la gastronomía, las experiencias extremas y el bienestar. Por si fuera poco, también es un destino que resguarda una de las maravillas del mundo moderno. Si necesitas más razones para visitar Perú, aquí te compartimos algunas.

1. Los contrastes

Una de las principales razones para visitar Perú son los contrastes que ofrece el país: su faceta histórica, su contemporaneidad y los barrios bohemios llenos de arte.

En la parte antigua del país destaca el Centro Histórico de Lima, fundado por Francisco Pizarro en 1535 y Declarado Patrimonio de la Humanidad, en donde se conservan múltiples museos, iglesias y plazas representativas, tal como la Catedral, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima y el Circuito Mágico de Aguas del Parque de la Reserva.

Foto: Cortesía

En la parte moderna sobresale el distrito de Miraflores, un lugar popular por su amplia propuesta hotelera con opciones como: JW Marriott Lima, Courtyard Lima Miraflores, AC Hotel Lima y Fairfield Lima Miraflores. En este mismo sitio es posible encontrar una importante oferta de entretenimiento, el malecón de la Costa Verde y los clásicos parques que pueden recorrerse a pie.

En cuanto al arte, este se mantiene presente tanto en los museos como en los teatros y las calles, a través de las galerías y murales, tales como la gigante obra creada por el artista local Conrad Florez que se exhibe en uno de los laterales exteriores del Aloft Aloft Lima Miraflores. Hacia el sur, en Barranco, no puede faltar una visita al puente de los suspiros, en donde, si quieres que se cumplan tu deseos deberás atravesar el puente aguantando la respiración.

2. Su gastronomía

Sin duda, otra de las poderosas razones para visitar Perú es su oferta gastronómica, la cual ha sido premiada en repetidas ocasiones por el implemento de técnicas propias que están aunadas a la influencia multicultural que resultó de la migración.

La gastronomía del país es considerada como una de las más variadas del orbe y fue declarada como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo. Entre sus propuestas insignia encontrarás el coctel pisco suour, el ceviche, el lomo saltado, la causa limeña, el suspiro limeño y el arroz chaufa.

Platillo del restaurante Central. Foto:Cortesía

Si eres amante de la comida, no tendrás de qué preocuparte ya que por todos lados encontrarás calidad y sabor. Además en Lima se ubica Central, el mejor restaurante del mundo, según la lista de The World’s 50 Best Restaurant 2023, así como Maido, Kjolle y Mayta, otros restaurantes que figuran en dicho listado.

3. La historia

Hablar de Perú es sinónimo de historia, debido a que en este destino existen lugares que son como una puerta a otra época, sitios en donde el pasado se fusiona con el presente como El Cusco, en donde encontrarás el Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, un lugar con 500 años de antigüedad que fue propiedad de un rey y que actualmente conserva una piedra de ocho ángulos así como una colección de 195 obras de arte que responden a las épocas preinca, inca, colonial y republicana.

En dicha zona también se encuentra el JW Marriott El Convento Cusco, el cual fue levantado sobre los cimientos del antiguo Convento Colonial de San Agustín, cuyo origien se remonta al silgo XVI, del que aún se conservan partes originales. Ahí se pueden apreciar restos arqueológicos de los periodos preinca, inca, colonial, republicano y contemporáneo.

Foto: Cortesía

Cerca de estas propiedades también existen sitios fascinantes como el Qurikancha –templo más importante del Imperio Inca–, el mercado de San Pedro –diseñado por el arquitecto francés Gustave Eiffel–, la piedra de los 12 ángulos, tan sólo por mencionar algunos.

4. Rituales de bienestar

Aunque el bienestar responde a las necesidades y gustos de cada persona en Perú existen diferentes actividades únicas, como los ritules andinos de sabiduría ancestral que involucran el pago a la tierra de la mano de un chamán quechua en donde se realizan ofrendas a la Pachaamama, se limpian las energías densas y se deja una intención de hojas de coca que posteriormente se lleva a las profundidades de un montaña sagrada.

Foto: Cortesía

Otra opción son los spas que cuentan con tratamientos inspirados en la riqueza cultural: oro, chocolate andino y hojas de coca. Además de los circuitos termales que ofrecen aguas de diferentes temperaturas, algunos con hidromasaje. Para quienes aman las actividades al aire libre está la yoga, un paseo por bicicleta por el Valle Sagrado, meditación o trekking a las montañas de colores.

5. Los paisajes magistrales

En Paracas, una ciudad al sur del país, encontrarás paisajes áridos a orillas del mar, que conforman una escena cautivante que contrasta por sus tonos tierra y azules. Ahí podrás disfrutar de una paseo en buggy por la Reserva Nacional de Paracas.

Foto: Cortesía

Paracas también es un punto de partida a las Islas Ballestas, el hogar de una gran biodiversidad. Desde la embarcación es posible observar el Candelabro de Paracas, un antiguo geoglifo de gran dimensión. Sin duda, los paisajes son otra de las razones poderosas para visitar Perú.

