Gobierno no se dejará chantajear por productores de granos; que sigan bloqueando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que un partido político en Sinaloa, así como una organización que aglutina a los grandes productores de maíz, trigo y sorgo y otros granos, buscan chantajear al gobierno federal a través de protestas con bloqueos de carreteras y en el Aeropuerto Internacional de Culiacán para obtener subsidios a la cosecha.

“Quiero informar a los productores de maíz, trigo, sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les está atendiendo como no se hacía antes, sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político.

“Y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios del campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores. Ellos tienen garantizados sus precios justos, y en el caso del maíz, del trigo harinero”, señaló.

Lee: Tomar de bodegas de Gruma, Minsa y Cargill como dice el gobernador de Sinaloa es un crimen: Larry Rubin

Desde hace tres días, un grupo de productores de maíz bloquean los accesos al Aeropuerto Internacional de Culiacán, como medida para exigir a López Obrador y al gobierno de Sinaloa les paguen 7 mil pesos por tonelada de maíz.

También, los agricultores exigen al gobierno que compra las cosechas que las empresas privadas no estén adquiriendo y además que se amplíe el programa de precios de garantía a la par que se instrumente presupuesto para atender contingencias del mercado.

“Se les está comprando a precio de garantía y a todos se les entregan fertilizantes. ¿Quiénes son los inconformes? Quienes se quedaban con los subsidios. Vino aquí una persona que siembra 5 mil hectáreas de sorgo y quiere subsidio porque bajó el precio internacional.

“Aun cuando se tenía el precio de garantía que establecimos para que no se abusara del productor, el precio pagado era superior al precio de garantía, pero ahora bajan los precios y nosotros en vez de bajar el precio de garantía, lo subimos. Pero los grandes productores quieren que se les subsidie a ellos y eso no es posible”, comentó López Obrador.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República detalló que además de comprar maíz a los productores de Sinaloa, el gobierno federal se comprometió a comprar un millón de toneladas de maíz a quienes lo producen en parcelas de hasta 20 hectáreas además de que se les ayudó con fertilizantes.

No obstante, acusó que hay grandes empresarios que tienen miles de hectáreas de cultivo, incluso que rentan las parcelas.

“Son empresarios de altos vuelos y ellos son, y políticos, políticos no, politiqueros, entonces toman el aeropuerto de Culiacán, por cierto no muchos, la mayoría de la gente se da cuenta que estamos ayudando a los productores, eso se sabe, y son como 200, entonces cierran el aeropuerto.

“Pues no vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto, y también para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública, lo lamento mucho porque se afecta a quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”, dijo.

Reprueba llamado de gobernador a tomar empresas

Ayer, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, propuso a los productores tomar las empresas procesadoras de maíz como Minsa, Gruma y Cargill, a quienes acusó de comprar a precios bajos los granos básicos.

Al respecto, López Obrador censuró este llamado al considerar que no es la solución para atender este problema y en su lugar señaló que este movimiento de protesta tiene tintes políticos orquestados por el bloque conservador.

“No, no, no, eso no resuelve, deben entender que se les ha ayudado, se les va seguir ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador, no puedo mencionar partidos, los tengo bien fildeados. Ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país.

“Buscan, todos ellos, los dirigentes, pertenecen a esos partidos del bloque conservador. Entonces, pues sí estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad. Es otra cosa, es que como se da esta circunstancia que bajan los precios de los alimentos a nivel mundial”, expresó.

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!