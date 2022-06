Gobiernos estatales no pueden lavarse las manos ante la falta de agua: Coparmex

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinar más recursos para enfrentar la crisis hídrica, así como a los gobiernos estatales no lavarse la manos ante la falta de agua producto de una sequía.

“Al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda nuestro llamado es para que se dote de los recursos necesarios en 2022 y 2023 a las entidades federativas para el desarrollo de infraestructura necesaria para la captación, reinyección, saneamiento y reparación de fugas en la red nacional”, dijo el líder del sindicato patronal.

Según el empresario, la austeridad republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mal aplicada ha provocado recortes de más del 30% de los recursos con los que contaba Conagua.

Hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que asuman su responsabilidad de formular, actualizar y controlar el desarrollo de los programas de operación hidráulica y hacer la planeación para la distribución del líquido en sus comunidades: “No pueden lavarse las manos”, declaró el dirigente empresarial.

La falta de agua potable es provocada por la escasez de lluvias, la ausencia de planeación, de medidas para reducir el hacinamiento, de reparación de fugas y de un manejo adecuado de aguas residuales que pueden ser tratadas, además de la sobreexplotación de los acuíferos, recordó el presidente de Coparmex.

Señaló que los fenómenos climatológicos no son la única explicación de la crisis hídrica vivida en más de la mitad del territorio, sino que depende de lo que hacemos o dejamos de hacer los habitantes.

“Ante esta crisis nos ponemos en acción y como primer paso generamos conciencia, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. Sin agua no hay vida, no hay desarrollo y no hay país. El agua es de todos y por ello todos somos responsables de su uso y de su cuidado”, manifestó.

Medina Mora Icaza dijo que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la autoridad responsable de la administración de este recurso indispensable.

“Recae en ella regular, controlar y proteger las aguas nacionales, otorgar permisos de descarga de aguas residuales, pero fundamentalmente establecer las directrices nacionales con oportunidad”, añadió.

Coparmex hizo un llamado para que aceleren las gestiones y se publique y difunda el Acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022 y se tomen todas las medidas necesarias para mitigar la grave crisis que enfrenta el país.

Mencionó que la política ambiental del presente gobierno no cumple con los compromisos internacionales asumidos en instrumentos como el Acuerdo de París, que firmaron 193 países y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Nuestro llamado es para hacer valer el Objetivo de Desarrollo Sustentable 6 Agua Limpia y Saneamiento y su meta número 1 que nos compromete de aquí al año 2030, a que se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”, agregó el presidente de Coparmex.

