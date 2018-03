Gómez Urrutia regresará a México cuando sea senador, asegura abogado

Marco Antonio del Toro, abogado de Napoleón Gómez Urrutia, dijo que su defendido no tiene ninguna orden de aprehensión ni ficha roja en su contra, por lo que puede regresar al país sin ser detenido, pero que la persecución en su contra hace que sea peligroso su retorno.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Del Toro precisó que Gómez Urrutia regresará al país una vez que sea electo como senador, luego de que fue incluido en la lista de plurinominales de Morena, y que volverá “para contribuir al país y no por el fuero”.

El abogado advirtió que se presentarán “demandas contra cualquier calumnia periodística contra Napoleón Gómez Urrutia”, ya que “nunca fue un prófugo, ni estuvo con asilo político; lo que tuvo fue una visa por motivos de humanidad”.

Por último, aseguró que al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana aprueban que sea senador plurinominal.

En 2006, Gómez Urrutia fue acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al hacer mal uso de 55 millones de dólares de los trabajadores mineros.

En 2013 los abogados de Gómez Urrutia presentaron en Canadá una demanda contra Grupo México y Germán Larrea, dueño de la minera, por “todos estos abusos, toda esta violación a los derechos humanos y de los trabajadores y por toda esta campaña sucia”, dijo el líder minero a Forbes México en entrevista publicada en 2014, donde agregaba que la queja no buscaba limpiar su reputación, sino conseguir justicia.

Además de Gómez Urrutia, la lista de plurinominales de Morena incluye a Germán Martínez Cázares, ex líder panista; Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del PRD; Ricardo Monreal, delegado con licencia de Cuauhtémoc; Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Maribel Villegas Canche, ex delegada de Sedesol en Quintana Roo; Aníbal Ostoa Ortega, diputado por Campeche; y Blanca Piña Gudiño, secretaria de Arte y Cultura del Comité Estatal de Morena en Morelia; entre otros.

En entrevista previa con Ciro Gómez Leyva, el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberones, aseguró que el depuesto líder minero no puede ser senador, debido a que tiene doble nacionalidad: la mexicana y canadiense. Y por tanto su nombramiento iría en contra de la Constitución.

AMLO defiende postulación de Napo: “Es un acto de justicia”

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador salió al frente de las críticas por la postulación de Gómez Urrutia como aspirante plurinominal a una senaduría y aseguró que se trata de un acto de justicia en favor de un perseguido político, que ha padecido al igual que él las represalias de los “de arriba”.

“Se confrontó con los de mero arriba, y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron y ahora nosotros, en un acto de justicia (…) no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizar las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso”, dijo el exjefe de gobierno capitalino, de acuerdo con un reporte del diario Milenio.

“Ésta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar. No es por fuero, es por justicia, es buscar la reconciliación, es lo mismo que estamos haciendo en el caso del magisterio, tenemos que unirnos todos”.

Asimismo, AMLO aseguró que tampoco se trata de una estrategia electoral para conseguir votos, ya que no compromete sus principios ni hace acuerdos que afecten los mismos.