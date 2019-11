Google quiere entrar al sector financiero: ofrecerá cuentas de débito en 2020

Reuters.- Google, de Alphabet Inc, ofrecerá cuentas corrientes personales a partir de algún momento el próximo año en sociedad con Citigroup Inc y una pequeña institución financiera de la Universidad de Stanford, dijo este miércoles una fuente con conocimiento de los planes del gigante de las búsquedas en internet.

Los detalles del proyecto, llamado Cache, fueron reportados inicialmente por el periódico The Wall Street Journal y se conocen luego de iniciativas de gigantes tecnológicos como Apple Inc y Facebook Inc por entrar este año a la industria financiera.

El plan de Facebook por lanzar la moneda digital “Libra” ha enfrentado el escepticismo de los reguladores, que están preocupados por temas como el lavado de dinero, la seguridad de las transacciones y los datos de los usuarios.

También hay preocupaciones mayores sobre cómo las grandes compañías tecnológicas utilizarán su enorme influencia en otras áreas de la infraestructura de negocios y económica.

“Nuestro enfoque será asociarnos estrechamente con bancos y el sistema financiero”, dijo Caesar Sengupta, director general y vicepresidente de pagos de Google, al Journal en una entrevista. “Podría ser un camino un poco más largo, pero es más sostenible”, agregó.

El martes, Facebook también lanzó un servicio de pagos unificado a través del que los usuarios de sus plataformas pueden realizar transacciones sin salir de la aplicación, llamado Facebook Pay, que es independiente de su proyecto Libra.

