La lista Forbes de los autores mejor pagados en 2018

“Una vez al día, miro al cielo y digo: ‘Gracias por Donald Trump'”, dijo Michael Wolff la primavera pasada.

Tiene buenas razones para agradecerle al presidente. Sin Trump, Wolff no habría logrado posicionarse en el ranking de este año de los autores mejor pagados del mundo.

Después de que The Guardian filtrara citas del explosivo Fire and Fury de Wolff en enero, el abogado de Trump le envió al autor y a su editor Henry Holt una carta de cese y desista, alegando que contenía información difamatoria. Trump, como era de esperar, también atacó a Wolff en Twitter: “Michael Wolff es un perdedor total que inventó historias para vender este libro realmente aburrido y falso”.

Lejos de ser disuadido, Henry Holt aprovechó la publicidad gratuita y adelantó la fecha de lanzamiento de Fire and Fury. El “libro realmente aburrido y falso” salió volando de las estanterías, superando los 1.7 millones de copias vendidas en formatos de tapa dura, libros electrónicos y audio en sus primeras tres semanas. En nuestro período de calificación de 12 meses, vendió 1,015,000 copias físicas tan solo en los EE. UU.

Gracias a Fire and Fury, y a Trump, Wolff ganó un estimado de 13 mdd desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018, antes de impuestos y cargos, ubicándose en el séptimo lugar entre los principales creadores de dinero del mundo de la publicación. Wolff, el único recién llegado y escritor de no ficción en la lista, complementó sus enormes regalías con tratos de siete cifras para una secuela de Fire and Fury y derechos de cine y televisión, con una serie en proceso de Endeavor Content.

En conjunto, los 11 autores mejor pagados del mundo vendieron 24.5 millones de libros impresos en Estados Unidos durante nuestro período de puntuación, registrando 283 mdd. El prolífico James Patterson ocupa el primer lugar, gana 86 mdd y vende 4.8 millones de libros solo en Estados Unidos, según NPD BookScan, empresa que registra el 85% del mercado de impresión nacional.

Es probable que las ganancias de Patterson aumenten el próximo año gracias a The President Is Missing, que se publicó justo fuera de nuestro período de puntuación. El thriller político, coescrito con Bill Clinton, ha vendido más de 660,000 copias desde su lanzamiento en junio.

Esta es la décima vez que Patterson ocupa el primer lugar en la historia de dos décadas de la lista. El secreto de Patterson para su éxito es la persistencia; 31 editores rechazaron su primer libro, pero él se negó a darse por vencido. “No aceptes un ‘no’ cuando tu instinto te diga que sí”, dijo Patterson a Forbes el año pasado.

J.K. Rowling ocupa el segundo lugar con 54 mdd, una caída de 41 mdd en comparación con el año pasado, cuando tomó brevemente el primer lugar de Patterson. Las ventas de libros de Harry Potter cayeron en picado sin un nuevo libro sobre El niño que vivió, pero Rowling se ganó mucho con las ventas de ediciones anteriores (tan solo en Estados Unidos, Rowling vendió 2.9 millones de copias), así como los parques temáticos y las producciones de Harry Potter y el Niño Maldito en Broadway y el West End de Londres. Aunque su última película Fantastic Beasts fue mal recibida por los críticos y es la película de Harry Potter más taquillera hasta la fecha, la franquicia está lejos de terminar; Habrá tres películas más de Fantastic Beasts, cinco en total.

Stephen King completa los tres primeros puestos con 27 mdd. El rey del terror vendió 2.7 millones de libros en Estados Unidos, impulsado por el éxito de la exitosa película It, adaptada de su novela de 1986 del mismo nombre. King casi duplicó sus ganancias al recolectar un cheque de pago de ocho cifras de la película, que recaudó 700 mdd en todo el mundo con un presupuesto de 35 mdd. La película centrada en el payaso es la película de terror con clasificación R de mayor recaudación en la taquilla estadounidense, y la secuela, prevista para el próximo otoño, podría volver a romper ese récord.

Este año, la autora de La chica en el tren, Paula Hawkins, desapareció de la lista. La autora británica llegó al ranking por primera vez en 2016 con ganancias de 10 mdd de su primera novela. Su último thriller, Into The Water, no estuvo a la altura de su predecesor. En Estados Unidos, la edición de bolsillo de La chica del tren vendió 100,000 copias más que Into the Water el año pasado.

Cerramos las portadas de Hawkins, al menos por ahora.

Después de todo, todos aman un buen ‘comeback’

Estos son los 10 autores mejor pagados del 2018:

James Patterson (ganancias: 86 mdd) J.K. Rowling (54 mdd) Stephen King (27 mdd) John Grisham (21 mdd) Jeff Kinney (18.5 mdd) Dann Brown (18.5 mdd) Michael Wolff (13 mdd) Danielle Steel (12 mdd, empate) Nora Roberts (12 mdd, empate) Rick Riordan (10.5 mdd, empate) E.L James (10.5 mdd)

Metodología

Todas las estimaciones de ganancias son desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018. Las cifras son antes de impuestos; Los honorarios de los agentes, representantes y abogados no se deducen. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de NPD BookScan y Box Office Mojo, así como en entrevistas con expertos de la industria, incluidos algunos de los autores.

