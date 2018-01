Trump alista guerra legal contra su exasesor Bannon

Reuters.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Steve Bannon, quien fue su jefe de estrategia, con acciones legales por declaraciones “difamatorias” que hizo sobre su hijo y su yerno por una reunión que ambos tuvieron con rusos durante la campaña presidencial de 2016.

Trump cortó las relaciones con Bannon el miércoles, diciendo que su exasesor había “perdido la razón” en una declaración publicada después de los informes de comentarios despectivos de Bannon en un libro de próxima aparición, “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, por Michael Wolff.

En el libro, Bannon describió una reunión de junio de 2016 con un grupo de rusos en la Torre Trump en Nueva York como “traicionera” y “antipatriótica”. En la reunión, que se realizó después de que los rusos prometieron información perjudicial sobre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, participaron Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner y Paul Manafort, que era el director de campaña en ese momento.

Abogados del presidente enviaron una carta de cese y desista a Bannon el miércoles. En la misiva, vista por Reuters, afirman que el exasesor incumplió un acuerdo al comunicarse con Wolff sobre Trump, su familia y la campaña.

El abogado personal del presidente estadounidense, Charles Harder, dijo en un comunicado que “una acción legal es inminente”, según reportes de prensa.

El diario Washington Post publicó el jueves que Harder también intentaba impedir la publicación del libro, contemplada para el martes. Un aviso legal a Wolff y al editor Henry Holt sostiene que los abogados de Trump contemplan posibles cargos, incluyendo injurias y calumnias, según el Post. Harder no devolvió de inmediato una solicitud para comentar por parte de Reuters.

La Casa Blanca dijo el jueves que no se permitirían dispositivos personales, incluidos los teléfonos celulares, en el ala oeste de la residencia oficial a partir de la próxima semana por razones de seguridad. La decisión sigue al conflicto con Bannon, pero se había considerado durante un tiempo.

Trump confió mucho en Bannon, presidente del sitio web de derecha Breitbart News, como consejero en los meses previos a su sorpresiva victoria en las elecciones de noviembre de 2016. Bannon tuvo un papel estratégico en la Casa Blanca, donde se convirtió en una figura polarizadora antes de ser despedido en agosto. Regresó a Breitbart y, según reportes, continuó hablando regularmente con el magnate.

And in spite of allegations and words, Trump is a great man. He is the great white hope for the USA and regardless of what seems to be going on right now. So to make things clear my support for him is unchanged! #MAGA

— Steven Bannon (@SteveKBannon) January 4, 2018