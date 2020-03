Grupo internacional crea ventilador ecológico para evitar su escasez por coronavirus

Lo más importante: Un grupo de más de 300 médicos, ingenieros, diseñadores, fundadores tecnológicos y emprendedores se unieron a través de Facebook para construir un ventilador hecho con materiales sostenibles, impresión 3D y recursos de hardware de código abierto. En únicamente siete días, construyeron un prototipo que será validado por las autoridades irlandesas. Podría ser la solución a la escasez mundial de ventiladores.

De acuerdo con Colin Keogh, cofundador del Open Source Ventilator (OSV), la tecnología será validada por el Servicio Superior de Salud irlandés (HSE) la próxima semana para su uso en pacientes con Covid-19.

La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos estima que hasta 960,000 pacientes con coronavirus pueden necesitar ventiladores para soporte vital, de acuerdo con la agencia Associated Press.

Los ventiladores, que le proporcionan aire a los pulmones de un paciente, son un tratamiento esencial para los casos graves del Covid-19. En esa situación, la inflamación pulmonar puede convertirse en neumonía viral, que requiere soporte respiratorio ventilado y de no ser así podría cobrar la vida del enfermo.

El prototipo del proyecto Open Source Ventilator se puede ensamblar con plástico PLA, que es un termoplástico biodegradable que se deriva de energías renovables como la caña de azúcar o el almidón de maíz. Además se puede fabricar en cualquier lugar con una impresora 3D.

Gui Calavanti comenzó el proyecto Open Source Ventilator en Facebook el 11 de marzo y desde entonces, ha sido impulsado por más de 300 médicos, ingenieros, diseñadores, enfermeras y capitalistas de riesgo.

Cavalcanti es el CEO y cofundador de Breeze Automation, una startup que diseña robots de bajo costo para entornos extremos como el mar profundo y el espacio exterior.

Keogh explicó que el HSE ha hecho que el proceso de aprobación para la tecnología médica sea mucho más rápido y flexible, a causa de la emergencia actual provocada por el coronavirus, lo que significa que el ventilador probablemente no se use para los pacientes que no tengan Covid-19, aunque se podría utilizar en otros escenarios de emergencia y desastre.

Compañías como Accenture, Deloitte y otras han ofrecido el uso de su infraestructura R&D (referente a las actividades innovadoras emprendidas por corporaciones o gobiernos para desarrollar nuevos servicios o productos) con el fin de ayudar en el proceso de ideación y producción, explicó Keogh.

Open Source Ventilator permanece abierto hacia las partes interesadas y tiene un formulario de solicitud de participación a través de su sitio web.

De acuerdo con Keogh, la razón por la que este proyecto pasó de la idea a ser una herramienta probada por las autoridades sanitarias de Irlanda, se debe al código abierto como una forma eficaz de resolver problemas de hardware.

“No importa dónde se encuentre, ni cuál sea su conjunto de habilidades, o en qué zona horaria se encuentre, si puede contribuir conjuntamente a estos proyectos que toman gran escala, se pueden obtener resultados de alto impacto en un tiempo muy corto”, explica Keogh.

Contexto: Keogh y su compañero David Pollard de Open Source Ventilator Ireland trabajan principalmente como cofundadores de Sapien Innovation (una consultora de innovación y diseño). En tanto, Connall Laverty, fundador de Wia, la plataforma de nube, se une al liderazgo de OSV. (Recordemos Keogh y Laverty se encuentran en la Lista de emprendedores de Europa menores de 30 años).

¿Qué esperar? Nueva York requerirá 18,000 ventiladores ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times. La publicación también informa que, para una pandemia de esta naturaleza, esta ciudad podría necesitar 15,783 ventiladores cortos para tratar los casos más graves. En tanto, los fabricantes de ventiladores podrían aumentar su producción, según Forbes, sin embargo, aún no han recibido pedidos de volúmenes significativos de parte del gobierno estadounidense.

