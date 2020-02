Grupo Lala reducirá sus innovaciones tras ganancias mínimas

Grupo Lala, la compañía mexicana productora y distribuidora de lácteos, reducirá sus innovaciones como parte del plan de su nuevo CEO, Arquímedes Celis Ordaz, para estabilizar las operaciones en México.

El directivo tomó la batuta de la compañía hace menos de dos meses, después de que Grupo Lala relevó a Mauricio Leyva Arboleda el 31 de diciembre pasado.

“Para comenzar, necesitamos corregir los conceptos básicos para mejorar sustancialmente el rendimiento operativo. Esto significa reequilibrar y empujar de acuerdo con la demanda del producto. Significa reducir el desperdicio de productos en nuestras cadenas de suministro en México y minimizar las pérdidas de materia prima en nuestros procesos de producción”, dijo el ejecutivo, quien ya había estado al frente de la compañía de 2001 a 2015.

Mauricio Leyva, el ex director de la compañía que se dio a conocer por sus constantes planes en innovación y nuevos lanzamientos en el portafolio de Lala; sin embargo, ese “entusiasmo” no llevó a buenos crecimientos para la empresa durante 2019, cuyas ventas netas totales aumentaron solo 2% comparado con 2018.

“Cuando un CEO llega a la empresa, siempre hay una emoción sobre las cosas que se pueden lograr en cualquier empresa. Y creo que ese ha sido el caso aquí. Desafortunadamente, toda esa emoción se debe adaptar primero a la comprensión profunda del sector y la comprensión profunda de la empresa. Creo que, en general, una cosa es tener una propuesta de valor muy creativa para los consumidores y otra cosa es poder implementar esas ideas”, señaló Celis Ordaz respecto a la administración pasada de la compañía en conferencia con analistas.

Agregó que esta emoción e impaciencia de innovar debió estar equilibrada con la capacidad de implementación que tiene la compañía. “Y si haces eso en lugar de analizar el primer sector y la propia empresa (pierdes), y particularmente cuando gestiona productos refrigerados de corta vida útil, como en nuestro caso”, puntualizó.

Por ello, el CEO aseguró que otra vía para restaurar los niveles de ganancias de México es calibrar los gastos para estar más en línea con los niveles de crecimiento alcanzables.

“Específicamente, debemos revisar los gastos de ventas, también debemos racionalizar los lanzamientos de productos, pero también explotar áreas subdesarrolladas de la cartera de productos de Lala”, señaló Celis Ordaz, quien forma parte de forma parte del Consejo de Administración de Lala desde 2015, así como de Pilgrim’s Pride.

Sin miedo a competir con Alpura y su distribución reforzada

Lala no está preocupada por la alianza que recién anunció Grupo Gepp, el embotellador de Pepsi, para comercializar los productos de Alpura en sus canales, ya que afirma contar con la cadena más grande de distribución de lácteos en el país.

“Tenemos nuestra fortaleza en la distribución refrigerada en México, la más grande del país. Entonces, en ese frente, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para ganar en ese mercado, nuevamente, en ese segmento. Algunas de las cosas que implementamos el año pasado es que hemos estado trabajando mucho en la segmentación de mercado, enfocándonos en los clientes más importantes en valor, en changarros, la presencia en ese canal está creciendo en términos de distribución”, dijo Alberto Arellano, director de Administración y Finanzas de Grupo Lala.

“Creemos que con esa capacidad de distribución y nuestras marcas estamos bien preparados para hacer frente a lo que sucede con otras empresas”, agregó Arellano en conferencia con analistas para discutir sus resultados financieros.

El viernes pasado, Grupo Gepp informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el 20 de febrero firmó un contrato para comenzar a distribuir el portafolio de Ganaderos Productores de Leche Pura, empresa mejor conocida como Alpura. Gepp es la subsidiaria de Organización Cultiba, que participa en el negocio de bebidas no alcohólicas.

“La competencia no es algo nuevo para nosotros. Entonces, sí, de alguna manera, habrá una oferta adicional de productos, porque el hecho de que esta compañía vaya a ser un distribuidor de ese producto no significa que sea algo nuevo en el mercado porque ya tienen tiempo en el mercado y gran presencia, pero no considero que sea dramático (su distribución)”, señaló Arquímedes Celis Ordaz, CEO de Grupo Lala.

