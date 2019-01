Grupo Modelo pide devolución millonaria de impuestos; Corte lo impide

Grupo Modelo reclamó la devolución de “miles de millones de pesos” del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo impidió al declarar improcedente la solicitud, reveló este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa “mañanera”, el mandatario se refirió a “cervecería Corona”, marca que es fabricada por Grupo Modelo, propiedad de la mayor cervecera del mundo, Anheuser-Busch InBev , con sede en Bélgica.

“Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia, de devolución de IVA y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa”, apuntó.

López Obrador no detalló la cantidad exacta de dinero que pidió Grupo Modelo, sólo reiteró que eran miles de millones de pesos, y celebró la decisión de la Corte.

PUBLICIDAD

“Se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte”, expresó.

El titular del Ejecutivo detalló que no todos los ministros de la Corte votaron a favor de la improcedencia, pero aseguró que hay libertad en el Poder Judicial y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes.

“Pero sí fue una decisión, cuando me informaron del SAT de esa noticia, hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes, cuando se me informó me puse muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto”, afirmó el presidente.

Te recomendamos: