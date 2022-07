Guardia Nacional tiene flota de drones, pero poco personal que los sepa volar

El uso de drones es cada vez más común en diferentes industrias y sectores gubernamentales, y la seguridad ciudadana no es la excepción. No solo las agrupaciones de atención a emergencias ven conveniente el uso de drones para, por ejemplo, la ubicación y rescate de personas, sino que las corporaciones policiales han encontrado en los vehículos aéreos no tripulados una herramienta para la investigación criminal.

No obstante, la operación de los drones tácticos requiere de personal capacitado y entrenado, algo de lo que muchas corporaciones carecen. Forbes México ha informado que, por ejemplo, el cuerpo de Bomberos y la Policía Auxiliar de la Ciudad de México poseen drones, pero no cuentan personal que los sepa volar; y ahora da cuenta de que la Guardia Nacional tiene el mismo problema: una flota de 21 drones, pero sin pilotos.

En un documento que forma parte de un proceso de contratación de un curso de capacitación para fotografía, fotogrametría y video aéreo con drones, la Guardia Nacional reconoce que cuenta con estos equipos, pero “sus operadores de vehículos aéreos drones no cuentan con la capacitación especializada”. La corporación admite que los drones serían de gran utilidad para sus labores de inteligencia.

Lee más: Sedena adquiere más equipos antidrones, pero reserva datos de compra

La Guardia Nacional tiene la intención de capacitar en el uso especializado de drones a 24 integrantes de su Dirección General de Inteligencia. El objetivo es que los pilotos de drones puedan “realizar las labores sustantivas de obtención de información en campo, el procesamiento y la presentación de dicha información a través de procesamiento de imágenes y datos con software, con el fin de atender los requerimientos de las unidades operativas de la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno”.

El curso pensado para 24 efectivos de la unidad de inteligencia de la Guardia Nacional consta de cuatro módulos: Introducción a la fotogrametría, mapeo y R3D con drones; Generalidades de la fotogrametría, mapeo y R3D con drones; Planeación de trayectoria de vuelo, levantamiento de imágenes y control terrestre y Procesamiento de imágenes con Pix4D.

La flota de drones de la Guardia Nacional

Una base de datos de la Guardia Nacional indica que la corporación cuenta flota de por lo menos 21 drones, de los cuales 7 son de Hydra Technologies, una compañía mexicana con sede en Guadalajara dedicada a la fabricación de drones tácticos que también son usados, por ejemplo, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el combate al robo de combustible (huachicoleo).

Los 7 drones Hydra de la Guardia Nacional son un Ehecatl S4 y seis Guerrero G1y a todos se les da un uso de inteligencia. También tiene dos drones Phantom 4, un Phantom 5 y un Phantom 6, todos de la marcha china de drones DJI, que son usados para vuelos de reconocimiento. Finalmente cuenta con 10 DJI Mavic Pro Drone, cuyo uso no es especificado por la corporación de seguridad.

En marzo de 2021, Forbes México publicó que la Policía Auxiliar de la Ciudad de México compró en noviembre de 2017 tres drones Phantom 4 Pro, marca DJI, a la empresa Coordinación de Servicios en Informática S.A. de C.V., justificando que la compra de estos equipos complementarían su labor en el control de protestas sociales, en las cuales, dijo entonces, se había incrementado “la presencia de grupos mucho más radicales que han hecho de la agresión física su forma de operar”.

No te pierdas: Caros, sin operadores y con uso electoral: así es la flota de drones de la CDMX

En el papel, la Policía Auxiliar dijo que “los sistemas aéreos no tripulados pudieran ser ocupados para vigilancia aérea con funciones policiales, ser utilizados en situaciones de emergencia, de rescate o de cualquier evento relacionado con la seguridad pública”. Sin embargo, hasta marzo de 2021 los drones no habían sido “utilizados puesto que no se cuenta con personal especialista para el uso y manejo de los mismos”.

El 13 de diciembre de 2017, el Heroico Cuerpo de Bomberos compró dos drones DJI, modelo Inspire, con cámara termográfica, que servirían para apoyar en las misiones de emergencia. Sin embargo, el equipo fue usado para documentar la campaña electoral del entonces líder del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, quien en 2018 aspiró a una diputación local por el PRD.

Fue hasta dos años después de su compra, en 2019, que uno de los drones (el otro lo hallaron descompuesto y así permanece) se empezó a usar para misiones de rescate de personas extraviadas, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero solamente tres bomberos tenían la capacitación para volar vehículos aéreos no tripulados, lo cual evidencia que la falta de habilidades para volar drones en las corporaciones de seguridad ciudadana es una constante en México.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información