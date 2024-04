‘Guerra civil’, la película futurista donde Texas y California se separan de EU y le declaran la guerra

En una escena clave de Guerra civil, cuarto largometraje como director del británico Alex Garland interesado en mundos distópicos o aterradores, la célebre fotógrafa de guerra Lee Smith (espléndida Kirsten Dunst) se mira en el espejo en un momento de calma y su incapacidad para querer ver su reflejo es una alegoría de lo que ocurre a su alrededor y de la condición a la que se enfrentaría un Estados Unidos dividido.

En algún momento futuro, Texas y California deciden declarar la secesión de Estados Unidos y, de paso, aliarse, formar lo que llaman fuerzas aliadas del oeste y armar la de dios padre con una guerra civil que pone en jaque al presidente de Estados Unidos (Nick Offerman), quien ya está en su tercer mandato.

Es esa Guerra civil la que da título al vertiginoso filme de Alex Garland, una pieza de tintes apocalípticos en la que el desastre y el horror se desatan a partir de los enconos y las tensiones que enfrentan a la sociedad consigo misma. Garland no da explicaciones de cómo o por qué los estadounidenses se confrontan entre sí, pero no hace falta. Así como están las aguas, esa secesión no parece descabellada y su ficción tiene todo para provocar una preocupación sobre la posibilidad de un escenario en el que las diferencias, la erosión política y la polarización se lleven al límite.

Garland, quien ya había hecho que todo Londres cayera a merced de los zombis en su guion de Exterminio (Danny Boyle, 2002), introduce los horrores de la guerra en el camino que siguen cuatro periodistas que intentan llegar a Washington D. C. para entrevistar al presidente.

Encabeza el grupo la célebre fotógrafa veterana de múltiples coberturas de guerra Lee Smith, a quien acompaña el reportero Joel (Wagner Moura). Cuando cubren una manifestación en Nueva York en la que los reclamos por el agua devienen en una explosión que despierta el instinto de Lee para captar los horrores con aparente sangre fría, ella conoce a la joven Jessie (Cailee Spaeny, protagonista de Priscilla), aspirante a fotógrafa de guerra de la que es heroína y a quien pone a salvo.

Ya de salida hacia su destino, se les une el veterano Sammy (Stephen McKinley Henderson) y la inexperta Jessie. En una camioneta recorren los más de mil kilómetros que hay para llegar a Washington dando rodeos por donde menos posibilidades haya de que sean detenidos. En su camino encuentran diferentes momentos de una batalla en la que es difícil saber quiénes son de un bando y quiénes del otro (esa escena en el parque invernal abandonado, por ejemplo, o aquella otra con el cameo de Jesse Plemons en plan aterrador). En los retenes son prácticamente los únicos a quienes se les permite transitar: sus credenciales, sus chalecos y la palabra prensa impresa en la camioneta son el pase en medio de caminos sesgados. Y se enfatiza incluso con humor.

La película es sobre todo acerca del ejercicio del periodismo y la ética que le rodea. Los personajes son periodistas en estricto sentido a pesar de que pertenecen a generaciones distintas: no interpretan, solo buscan cubrir el momento sea a través de una fotografía, un texto o un video. La intensidad de su viaje es por llegar antes de que el presidente dimita y captar ese momento de quiebre. No quieren tomar el conflicto en las zonas donde se está librando la batalla, quieren esa otra parte que el instinto los hace perseguir. Lo que se dice ganar la nota. Garland subraya, a través de flashbacks, las coberturas de Lee (nombre que alude a la célebre Lee Miller) en otros países, tan similares a la que está cubriendo en su propio país.

Garland no se tienta el corazón y, cuando tiene que hacerlo, suele ser bastante gráfico en la violencia y en cómo muestra lo que captan las lentes de ambas fotógrafas, con sus miradas particulares desde el uso del film y lo digital como formatos distintivos. Contrario a lo que podría pensarse de una distopía de tintes apocalípticos, en Guerra civil casi no hay escenas nocturnas (salvo en la parte final) y prácticamente todo ocurre de día, bajo una óptica prístina que contrasta con lo siniestro de lo que ocurre, con esa edición sonora revienta tímpanos que mezcla los retumbos de la artillería y las explosiones con ruido blanco y música en un mood incluso gozoso.

Garland no echa discursos ni plantea cuestionamientos. Esos surgen de la interpretación de cada espectador y, por las reacciones que se tienen desde que apareció el tráiler, dividen opiniones. La película, hecha con el formato de un blockbuster que mantiene al espectador pegado a la butaca, también habla del cambio de estafeta, de la renovación generacional y la búsqueda de los objetivos.

Hay una escena muy íntima entre Jessie y Lee cuando la primera le pregunta a la segunda qué haría si estuviera muriendo. Lee solo responde: ¿no es obvio? Será fundamental en la parte final cuando algunos quizá se pregunten si no es demasiado inescrupuloso que los periodistas sigan y sigan en su camino por encontrar al presidente.

Quedarán las imágenes para contar aquello que sucedió.

Guerra civil estrena el 18 de abril pero tiene funciones de preestreno a partir del 11.

*Javier Pérez hace reportaje, crónica y entrevista, así como crítica de cine y cobertura de temas culturales. Dirige ForoFoco. Nadie quiere acompañarlo al cine: no para de comer palomitas ni de hablar de otra cosa.

