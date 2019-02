Hay menos bodas, pero más trabajo, para los ‘wedding planners’ en México

En México hay cada vez menos matrimonios, sin embargo, el negocio de los wedding planners (planificador de estos eventos) ha crecido y resulta rentable. ¿Por qué? Participantes de la industria afirman que aunque algunas personas han perdido interés en casarse, quienes lo hacen gastan más que en las bodas de hace unos años.

“Las parejas profesionistas e independientes tienen para gastar. Es cierto que ya no se quieren casar tan rápido, pero siguen gastando y cuando toman la decisión quieren celebrar en grande, y como generalmente dan el paso cuando están más grandes y son exitosos, pues desembolsan más y buscan profesionales”, comentó Paula Abreu, de Paula Abreu Weddings & Events, con más de 10 años en el mercado.

De igual manera, la experta indicó que antes entre la abuela, la mamá y la novia organizaban la boda, sin embargo, ahora las mujeres tienen menos tiempo para ello.

En 2017 se registraron poco más de 526,000 matrimonios entre diferente sexo, 10% menos que cinco años antes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“En los años recientes la información de matrimonios derivada de registros administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a 2012. A partir de este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en los siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento es de entre 15,000 y 20,000 anualmente”, indica el organismo.

En contraste, actualmente casarse puede costar casi 110,000 pesos, contemplando el anillo de compromiso y el de boda, el vestido de la novia, el traje del novio, flores y decoración, fotografía y video, salón para el evento (sólo para 100 invitados), grupo musical y el pastel, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sin embargo, otras fuentes calculan un gasto mayor. Por ejemplo, SweetRing, una aplicación de citas formales, realizó una encuesta a 4,000 usuarios de entre 25 y 35 años y el 42% señaló que pensaban gastar menos de 300,000 pesos, un 36% indicó que máximo medio millón y el 22% dijo que más de 500,000 pesos.

¿Cuánto cobra un wedding planner?

Abreu señala que a veces se cobra entre 50,000 y 75,000 pesos, por ejemplo, por organizar una boda, donde la ganancia es de aproximadamente 35%. Aunque, hay quienes regalan su trabajo y cobran 5,000 pesos, pero “no sale” porque se le dedican por lo menos 250 horas para organizar una boda.

“El mercado ha cambiado, antes asistías al salón y preparaban la boda como en serie, con el mismo estilo, sólo cambiaba el color del mantel. De siete u ocho años para acá, se comenzó a dar la personalización, ya no sólo se vende una boda, sino un conjunto de experiencias. Lo que los novios compran no es sólo una boda, sino las experiencias para ellos y los invitados, por lo cual se necesita un profesional que sepa de banquetes, flores, fotógrafos, grupos y otros servicios… Las bodas son un lujo, no una necesidad”, comentó.

Abreu destaca que los matrimonios en la Ciudad de México y Puebla gastan desde 1,200 pesos por persona, con menos invitados y una mejor experiencia, mientras que antes destinaban alrededor de 750 pesos, pero con más invitados.

“Las bodas ya no son tan grandes, pero la gente invierte más en experiencias…”, señaló.