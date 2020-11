Historias de Pandemia (IV): Las redes sociales en tiempos de varados y Covid-19

Beatriz Ibarra, al igual que quizás otros mexicanos atrapados en el extranjero, vivió la desesperación de querer regresar a México en pena pandemia, sin saber cómo. La diferencia es que ella encontró la manera de ayudar a otros, mientras lo lograba.

“Mi angustia era que había dejado a mi hijo pequeño en México; estaba visitando a mi hermana y a su esposo en Londres y había comprado mis boletos de avión para regresar en marzo, a una agencia que de la nada se desapareció”, cuenta Bea, como le dicen, desde Celaya, en donde vive.

Al igual que decenas de viajeros, nunca recibió detalles de parte de Aeroméxico de qué estaba pasando o qué alternativas podría obtener para salir de Europa y llegar a México; simplemente su vuelo de regreso iba posponiendo su salida cada 15 días. “Me sentía perdida, por todas partes encontraba información contradictoria. Algunos decían que lo mejor era irse a Ámsterdam, y de ahí buscar un vuelo a México, pero otros decían que ahí te quedabas varado… Era complicadísimo adivinar qué hacer”.

Considera que fue tal su estrés al intentar regresar a casa, que se enfermó de todo, quizás hasta de Covid-19. “No dejaba de pensar cómo el gobierno mexicano había mandado un avión antes para recoger a Evo Morales, y no era capaz de usar los recursos para ir por los mexicanos varados”.

Recuerda que la embajada mexicana ya le había contestado un email con un “No podemos hacer nada”. Una amiga cercana, la senadora por el PAN (Saraí Nuñez-Ceron), le hizo saber que por ser minoría, el gobierno no los iba a apoyar para regresar a casa.

Fue así que decidió, junto con su hermana, crear la página de Facebook Mexicanos varados en UK por Covid-19, con la idea de que los viajeros pudieran darse tips entre ellos y se ayudaran a salir, en caso de que como ella, sintieran que nadie los quisiera apoyar. “A mí, ni las embajadas, aerolíneas o gobernantes iban a apoyarme para encontrarme con mi hijo”.

Así, desde esa página, empezaron a apoyar a otros a llenar trámites, a encontrar estadía, a conectar con gente que les pudiera decir cómo y a dónde moverse.

Al día de hoy, este grupo ha generado infinidad de comentarios de agradecimiento, como el de Ana Muñoz: “Regresamos a UK desde México ayer (30 de septiembre). Después de 6 meses: Cancún Toronto–Heathrow… Suerte a todos, sus comentarios, dudas y sugerencias han sido de muchísima ayuda. Espero de corazón todos logren su retorno a casa. Ánimo, que si se puede, hay que tener mucha paciencia nada más… Y dinero”.

Y es que para los varados en Europa, el dinero se convierte en un problema conforme pasan los meses. Un vuelo a México desde Londres, en el mes de julio, por ejemplo, se encontraba en 40,000pesos; algunos de estas opciones no eran vuelos directos, lo que implicaba más gastos y la posibilidad de quedarse varado en algún otro país.

Bea optó por seguir los consejos de quienes conoció en el grupo de Facebook que creó: voló por Air France a Francia, en donde dice, la trataron pésimo, pidiéndole documentos y certificados que no sabía de dónde obtener. Ya en París logró volar a la ciudad de México, y después a León. No encontró otra forma de moverse.

Y aun cuando logró regresar a su casa con su hijo, el 2 de julio, tras 5 meses de intentarlo, sigue administrando con su hermana la página de ayuda de Facebook. Ha detectado que siguen y siguen llegando nuevos varados al grupo, aunque el número de miembros se mantenga en 200, pues los que resuelven su situación se van dando de baja.

“Yo sin la ayuda que encontré en Facebook no lo hubiera logrado, soy súper miedosa. El gobierno no entiende que no todos pedimos dinero, a veces sólo estamos buscando apoyo”.