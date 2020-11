Historias de pandemia (I): huir del virus para regresar a casa

Una de las dificultades que trajo el Covid-19 afectó a miles de viajeros que se quedaron varados en diferentes países y aeropuertos. De un día a otro, el poder regresar a casa se convirtió en una tarea casi milagrosa: ya fuera por motivos de trabajo, vacaciones, familia, aventura o estudios… Para muchos de estos viajeros, retornar a México ha sido toda una aventura, pero para otros, ha sido una auténtica pesadilla. No todos han podido llegar de la misma forma, porque la pandemia no se vive igual en ningún país y se ha comportado de diferentes maneras a lo largo de los meses.

En este serial te presentaremos las historias de algunos viajeros, que jamás olvidarán cómo en 2020, regresar a casa se convirtió en la tarea más desafiante de sus visas.

Piden ayuda cancunense y 600 mexicanos varados en Perú por Covid-19 pic.twitter.com/yR13ruhkOV — Armando Angulo (@ArmandoAngulo27) March 17, 2020

Datos oficiales señalan que el Covid-19 se registró por primera vez en México el 27 de febrero de este año, con un caso confirmado de un viajero proveniente de Italia, que llegó a Ciudad de México; el primer fallecido por dicho virus se registró días después, el 18 de marzo. Fue más o menos, a partir de esa fecha, que infinidad de vuelos empezaron a cancelarse y a cerrarse las fronteras.

Y aunque cientos de mexicanos pudieron encontrar ayuda casi de inmediato, entre marzo y abril, otros más seguían tuiteando, pidiendo ayuda. Desde Bolivia, Colombia, China, India, Nepal, Perú…

“Llevamos tres semanas esperando, agotando nuestros últimos recursos”.

Y los que estamos en Venezuela pa cuándo??? — Omar Arzate (@Arza91Omar) August 31, 2020

Para el 14 de abril, la cancillería mexicana informó que tenían registro de 2,842 mexicanos que estaban a la espera de ser repatriados desde diferentes países; la mayoría de ellos se encontraba en zonas con restricción de vuelos. El 23 de abril se indicó que 79% de los varados registrados (10,321) ya habían logrado regresar al país con apoyo de las autoridades.

Esta mañana retornaron a 🇲🇽 90 connacionales y 11 residentes, en vuelo especial de @Aerolineas_AR procedentes de 🇦🇷, donde estaban varados. Este ✈️ de repatriación se realizó gracias al apoyo de @EmbaMexAr y a la coordinación con @CancilleriaARG #BienvenidosaCasa 🏡 pic.twitter.com/Wr5anCmyW6 — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) July 31, 2020

Meses después, para finales de octubre, la cifra de repatriados había ascendido a 17,891.

Fuente: SRE

En mayo, el canciller Marcelo Ebrard informó que América Latina era la región con más mexicanos varados, por lo que las tareas de apoyo se concentraron en esos países.

Un tema complejo

A casi 8 meses de que de decreto la pandemia, no todos los varados mexicanos han logrado regresar a casa. Martín Borrego, director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoce que la percepción de muchos es que el gobierno no ha querido ayudar o que no se está haciendo nada, pero asegura que se sigue trabajando para apoyar.

“Sé de la frustración de muchos: ‘Manden un avión de la Fuerza Aérea, que sea gratuito, recójanme…’, es la petición más específica que he recibido. Pero eso no podemos hacerlo ya por cuestiones presupuestales, aunque sí lo hicimos al principio”, explicó Borrego.



Hay que considerar que las cifras oficiales de varados y repatriados no son del todo exactas, pues no todos hacen saber a las autoridades su situación, o no actualizan su estatus. Algunos, contactados por la reportera, confesaron que tuitearon quejas antes de buscar información, o sólo lo hicieron para mediar el estrés, con bromas y comentarios: “Hagan una película de esto y que me interprete Gael García”.

Otros confesaron que sí habían recibido apoyo semanas después de que la pidieron, pero que habían olvidado borrar su tuit anterior, de desesperación. Y es que regresar a casa este año, no solo requiere dinero. El cómo se puede salir de un país, en plena pandemia, obedece a la suma de varios factores:

La geografía . Por la altura, por ejemplo, en La Paz (Bolivia) y en Cusco (Perú), no puede entrar cualquier avión a recoger gente.

. Por la altura, por ejemplo, en La Paz (Bolivia) y en Cusco (Perú), no puede entrar cualquier avión a recoger gente. Las condiciones de confinamiento de cada región. En menos de 24 horas de declarada la pandemia, a mediados de marzo, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador cerraron fronteras terrestres y aéreas e implementaron cuarentenas estrictas y hasta toques de queda. Lo mismo pasó con algunas ciudades europeas y asiáticas, como París y

Madrid, que instalaron toques de queda después de rebrotes, en octubre.

de cada región. En menos de 24 horas de declarada la pandemia, a mediados de marzo, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador cerraron fronteras terrestres y aéreas e implementaron cuarentenas estrictas y hasta toques de queda. Lo mismo pasó con algunas ciudades europeas y asiáticas, como París y Madrid, que instalaron toques de queda después de rebrotes, en octubre. Las relaciones políticas con cada país también juegan un papel importante en este tema. En Bolivia y Ecuador, por ejemplo, se tuvieron que hacer acuerdos especiales con los gobiernos para que pudieran salir mexicanos.

Y hasta el número de personas que soliciten regresar, pues según la SRE, por costos, no resultaba viable mandar un avión para un par de viajeros, por lo que en esos casos, han buscado otro tipo de negociaciones.



Un reto histórico

“La repatriación de mexicanos ha sido un reto sin precedentes, no sólo para México sino a nivel global. El gobierno trabaja permanentemente desde hace más de 220 días, cuando se aplicaron las primeras restricciones en la ciudad de Wuhan en China”, explicó la SRE.

Una de esas dificultades que se ha tenido que sortear, ha sido la situación económica de algunas aerolíneas. Para julio del 2020, las tres más grandes de América Latina: Avianca Holdings, Latam Airlines y Grupo Aeroméxico, se acogieron al Capítulo 11 del código de Bancarrota de Estados Unidos, para reorganizar sus operaciones tras la crisis generada por el coronavirus.

Por ello, muchos viajeros simplemente no han logrado encontrar un vuelo de regreso o siguen recibiendo emails, que les avisan que su viaje se pospone indefinidamente.

“Ante la necesidad, tuvimos que definir quiénes eran los varados, quiénes necesitaban atención y en qué países teníamos que centrarnos. En todos se necesitaban salvoconductos, comprobar que estuvieran bien, que recibieran asesoría en hospitales si se necesitaba. Dimos prioridad a quienes tuvieran visas por vencer, una condición especial de salud o que estuviera en una región 100% aislada”, agregó Borrego.

Es importante destacar que la mayoría de las actividades de apoyo de las autoridades mexicanas, para rescatar varados, se efectuaron en América Latina y el Caribe, por ser la zona en la que más mexicanos atorados tenían registrados.

“El apoyo de las autoridades mexicanas, acá en Europa y sé que también en Asia, es más moral. Se agradece, pero ayuda en nada”, dijo Osvaldo, un estudiante residido en España, que desde marzo no ha logrado regresar y que pidió el anonimato para no perder su beca. “Veo tuits de celebración

de mexicanos apoyados en países latinoamericanos. Acá eso quizás no va a pasar nunca. Aquí no nos van a apoyar porque juran que si estamos en Europa, es porque somos fifís”.

¿Cómo han logrado regresar quienes no encontraron ayuda del gobierno mexicano? La mayoría, ubicados en Europa y Asia, buscaron apoyo en grupos de Facebook y lanzando algunos tuits, moviéndose un poco al azar y a la aventura, encontrando vuelos y hospedaje en internet, y la buena voluntad de quien los pudiera orientar.

Después de más de medio año de pandemia, el perfil de los varados mexicanos ha cambiado. En los primeros meses, se trataba principalmente de turistas; después fueron más estudiantes; y ahora, son residentes en otros países a los que les cancelaron su Visa de trabajo en el extranjero o

quieren reunirse con sus familias. Están también los que se quedaron varados con familiares a lo largo de estos meses, y que al principio no pidieron ayuda a las autoridades por considerar que sí podrían aguantar.

Si aún estás varado y no puedes regresar a casa…

La SRE asegura que siguen y seguirán atentos para ayudar a los mexicanos varados. “Tanto la Cancillería como las embajadas y consulados realizan un monitoreo constante para saber las necesidades de los connacionales y atender casos de vulnerabilidad específica”.

Actualmente (y a fines de octubre 2020), ya no es posible gestionar vuelos humanitarios que sean gratis para los viajeros, pero las autoridades prometen que pueden buscar subsidios para estudiantes, tarifas de avión más bajas, alojamiento y apoyo médico, así como condiciones de movilidad y trámites de visas y permisos para evitar multas.

“Sabemos que es caro regresar a casa en estos momentos, sabemos que el dólar y euro están altísimos, sabemos que muchos quieren recuperar sus vuelos comerciales… pero al igual que todos, no sabemos cuándo va a normalizarse todo esto. Si nos buscan, podemos encontrar una

opción viable, según sea su caso”, explicó Martín Borrego, director general de América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para recibir apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores es necesario registrarse en esta página creada especialmente para varados: https://extranet.sre.gob.mx/proteccionCOVID19 y obtener

más información aquí https://sirme.sre.gob.mx/

Para los estudiantes, la recomendación es que se acerquen a sus universidades, pues con ellas se han generado acuerdos y pueden notificar los casos especiales (salud, violencia, indigencia). Para quienes están en Estados Unidos, pueden buscar pruebas gratuitas de Covid en algunos

consulados, así como la Ventanilla de la Salud.

“Todos los casos son distintos. Pedimos perspectiva (si no sabíamos de ti hace unos días, no podremos atenderte de inmediato) y también paciencia para ser atendido. Todas las embajadas tienen que evaluar caso por caso para poder encontrar la mejor negociación”, dijo Borrego.