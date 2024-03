Horner dice que se arregló con Jos Verstappen y que Max seguirá en Red Bull

El inglés Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, la escudería dominante en la Fórmula Uno, ha querido dar carpetazo a la polémica interna surgida en las últimas fechas al afirmar este jueves, durante la rueda de prensa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito urbano de Yeda, sede del Gran Premio de Arabia Saudí, que se ha arreglado con Jos Verstappen, el padre de su gran estrella, el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen.

Verstappen padre había declarado, antes de la primera carrera, la semana pasada en Baréin, que Horner -al que se le achacaba un comportamiento inapropiado con respecto a una empleada del equipo- debería irse de la escudería para evitar que ésta se desintegrara, desencadenando toda una seria de rumores acerca de una hipotética salida del equipo del triple campeón, con contrato en vigor, no obstante, hasta 2028. Y este jueves, al ser preguntado en la citada rueda de prensa, el jefe de equipo aprovechó la ocasión para intentar rebajar tensiones.

“Bueno, mira, estoy obviamente al tanto de los comentarios que se hicieron. Hubo una discusión posterior a la carrera, y creo que todo el mundo está muy centrado en el futuro. El enfoque del equipo es en gran medida la defensa de los dos títulos que luchamos tan duro para lograr, tres mundiales sucesivos de Max, 55 victorias que ha logrado, 114 victorias que como equipo hemos conseguido, y ahora estamos empatados con Williams en número de triunfos”, indicó Horner en declaraciones recogidas por el portal ‘Motorsport.com’.

“Por lo tanto, nuestra atención se centra mucho en el futuro. Y, como he dicho, se llevaron a cabo discusiones después de la carrera en Baréin, y todos estamos mirando hacia adelante”, afirmó Horner, que tampoco quiso aclarar el contenido de las citadas discusiones.

“No voy a airear todas las discusiones que son privadas entre las partes, pero inevitablemente se discutió y el equipo está centrado en los retos que tenemos por delante. Y aunque dominamos en Baréin (donde ‘Mad Max’ encabezó un doblete por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez), somos muy conscientes del potencial de nuestros competidores, y no se logra el tipo de resultados que hemos logrado nosotros sin estar unidos. El trabajo tiene que ser en total armonía para lograr ese tipo de carreras”, dijo.

“Hablé con Jos después del gran premio. Obviamente le felicité por la actuación de su hijo, y creo que es en interés de todos, colectivamente, que hemos acordado seguir adelante, centrarnos en el futuro. Y ambos tenemos un gran interés en que su hijo obtenga lo mejor y le proporcionemos los mejores coches y saquemos lo mejor de él. Ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, es un talento excepcional. Y, esperemos que podamos seguir proporcionándole un coche muy competitivo”, afirmó, en declaraciones que publica ‘Motorsport.com’, Horner: que no tiene ninguna duda de que Verstappen cumplirá su contrato.

“Estoy seguro de que lo hará. Tiene un gran equipo a su alrededor, y tiene una gran fe en ese equipo”, afirmó.

“Hemos logrado mucho juntos y tiene un acuerdo hasta 2028. Desde el lado del equipo y desde el lado de Max, estamos decididos a construir sobre el éxito que ya hemos logrado. Y sus 55 victorias han llegado en coches de Red Bull, todos los podios han llegado en coches de Red Bull, y estamos decididos a seguir intentando añadir muchos más éxitos en el futuro”, dijo Horner, que tampoco quiso confirmar nada acerca del hipotético despido de la empleada que supuestamente lo había denunciado, cuya identidad no se ha dado en conocer.

“Mire, me temo que no puedo comentar nada que sea confidencial entre un empleado y la empresa. Así que no puedo ofrecerte nada al respecto. Me temo”, comentó Horner este jueves en Yeda. EFE

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias