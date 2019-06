Malcolm Pruys lleva 18 meses viviendo en México y sigue trabajando en aprender español. No parece una tarea difícil para el ejecutivo, que durante 10 años estuvo a cargo de la operación de Ikea en China y también ha sido director de ventas en Taiwan y Singapur.

Es debido a su experiencia en el desarrollo de Ikea en mercados emergentes que Pruys está a cargo de la empresa en México, donde abrirán su primera tienda en 2020 con una superficie de 23,000 metros cuadrados y la creación de 370 plazas de trabajo.

“No queremos crear empleos, queremos crear carreras”, afirma el directivo.

Entre 70 y 80 % de las plazas de Ikea serán para personas que estarán en contacto directo con los clientes (cerca de 300). Justo así es como empezó la carrera de Pruys, quien optó por no estudiar la universidad.

En 1998 se convirtió en jefe de departamento de una tienda de Ikea en Melbourne, Australia, sin imaginar que 20 años después estaría al frente de uno de los lanzamientos clave para la historia de Ikea en el mundo: la llegada a México.

Además de la tienda (cuyas dimensiones se comparan al centro comercial Perisur, que cuenta con 27,000 metros cuadrados) llega al país Ikano Industry una empresa hermana (propiedad de la familia fundadora) que actúa como proveedora y planea establecer un hub para producir mercancía para México, Estados Unidos y Canadá.

El plan es que, dentro de tres a cinco años, Ikano haya establecido un cluster de manufactura en las 78 hectáreas que ya compró en Ramos Arizpe, Coahuila, donde la inversión podría llegar a 500 millones de dólares, según datos revelados por el gobierno local. Tan sólo la inversión para la compra de terrenos fue de más de 170 millones de dólares.

Pruys afirma que, aunque pertenecen a la misma familia y están interconectadas, Ikea e Ikano son dos empresas que operan de forma independiente, pues Ikano cuenta incluso con un banco que hoy apuesta por inteligencia robótica, una rama de la que todavía no existen planes para implementar en México.

Una estrategia sueca para México

En materia del negocio de Ikea en el país, Pruys explica que el monto de inversión no es público, pero existe una referencia, pues en los últimos 10 años han invertido alrededor de 2,000 millones de dólares para su expansión en Malasia, lo cual puede ser un parámetro para dimensionar el tamaño de la apuesta que México podría representar en el largo plazo.

Tonje Randen, CFO de Ikea en México afirma que el plan a 10 años implica la apertura de tiendas no sólo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara , Puebla y Querétaro.

La ejecutiva explica que la estrategia de Ikea es incorporar múltiples proveedores locales que cumplan con los requerimientos de volumen y procesos.

“Hay planes para producir, tenemos la meta mínima de que, al abrir, la producción local debe ser como mínimo el 8% de la mercancía, es una promesa que damos al cliente para generar trabajos, dejar una huella positiva y buena aquí en México, no venimos sólo a abrir, ganar y hacer retail, queremos involucrar al país en todo el suministro, buscamos calidad, producción local y venta sustentable”, dice Tonje Randen.

El código internacional de conducta que Ikea se conoce como Iway standards y exige a sus proveedores requerimientos como: 1) que no haya trabajo infantil en la producción, 2) que no haya trabajo forzado, 3) que el trabajo se desarrolle sin discriminación y con libertad de asociación, 4) que haya pago de tiempo extra y 5) que la empresa tenga un ambiente sano de trabajo con medidas para prevenir la contaminación del aire y agua, así como tecnología para reducir el consumo de energía, así como el manejo de desperdicios.

“Como funciona Ikea es que usamos una variedad muy amplia de proveedores y no somos dueños de ellos, por el volumen que manejamos necesitamos hallar socios muy fuertes. La verdad llevamos ya 4 o 5 años trabajando mucho por la producción y no sólo para México, sino para más mercados, asegurarnos que no necesitamos traer tanto desde muy lejos”.

La primera tienda de Ikea en México estará ubicada en Oceanía y ofrecerá 7,500 artículos, tendrá además un restaurante con capacidad de 665 personas. Los artículos importados tendrán como origen Asia y Europa, principalmente, explica Tonje Randen.

“Como parte de nuestro plan de sustentabilidad, queremos que la mercancía importada sea con viajes cortos, estamos estudiando también los márgenes y aranceles para asegurar el precio más bajo al cliente”, señala.

Invertir en los colaboradores

En Estados Unidos, las prestaciones para los colaboradores de Ikea incluyen amplios servicio médicos, remuneraciones por encima de la medida y oportunidades de desarrollo; en Europa, las compensaciones contemplan fiestas y planes de lealtad especiales para los empleados.

Cuestionado sobre las prestaciones que se ofrecerán en México, Pryus afirma que el primer paso es no prometer algo que no puedan cumplir.

“Primero queremos cumplir con lo que la ley mexicana establezca, no queremos ofrecer algo y no cumplirlo. Sí queremos tener compensaciones que sean más atractivas que el promedio del mercado, pero creo que lo más valioso es generar oportunidades de desarrollo de carrera”.

Tras el anuncio de la llegada de Ikea a México, Forbes México publicó una nota de las vacantes disponibles, lo que generó la llegada de más de 12,000 solicitudes vía LinkedIn. Malcolm relata que nunca antes habían visto tanta expectativa ante la llegada a un mercado nuevo.

“No podemos ver una por una (de las solicitudes), pero creo que hay mucho talento en el país, estamos dispuestos a invertir en ese talento y generar oportunidades”.

Pruys explica que él mismo es ejemplo de que la empresa apuesta por el crecimiento de los empleados, pues, dice, el mayor activo que puede tener una empresa es contar con directivos que apuesten por el desarrollo de las habilidades de sus colaboradores.

“Cuando crees que haces muy bien tu trabajo es momento de tomar un reto que te saque de tu zona de confort, es la única forma de escalar”.