Importaciones de carne no pagan aranceles hace años; descartan que baje de precio

Hugo Fragoso Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), aseguró que la importación de carne se hace a la fecha sin aranceles, por lo que no se prevé un impacto importante y directo para reducir el precio del bistec, filete, diezmillo, carena molida, lomo y chuleta.

A fin de evitar que la inflación impacte en la canasta básica, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció a través de un decreto que quedarán libres del pago de aranceles 66 productos básicos que forman parte de la canasta básica como maíz, huevo entero con cáscara, frijol, papa, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo y carne de res, entre otros.

“La importación de carne de cerdo de los Estados Unidos y Canadá se hace a la fecha sin aranceles y de Europa se publicó una cuota de importación que está vigente y permite la importación también sin aranceles”, refutó Fragoso Sánchez.

Los países europeos productores de cerdo habilitados para exportar no han impactado de gran forma los precios con que compiten en el mercado mexicano, comentó el representante de los establecimientos TIF.

Adicionalmente, con naciones con importante oferta como Brasil por el momento no hay acuerdos sanitarios, por lo que tampoco son opción para importar a México, agregó.

“En cuanto a res, países que tienen una importante oferta como Brasil, Argentina y Paraguay no tienen acceso al mercado nacional por no haberse negociado aún el protocolo de importación ni haber aprobado plantas exportadoras de carne fresca o congelada, o sea, no son opción”, manifestó.

Uruguay y Chile exportan a otros mercados que le resultan más atractivos dado los precios del producto en el mercado internacional, añadió el presidente de la ANETIF.

“Tal vez pudiera beneficiarse de la eliminación de aranceles Australia quien tiene el mercado abierto a México, sin embargo, la demanda del producto en otros lugares de Asia, donde tiene mercados consolidados, hace que evalúen si les conviene exportar a México”, apuntó Fragoso Sánchez.

Con la inflación, el kilogramo de carne molina ha subido más de 36.9% en el último año en las carnicerías vigiladas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), según Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Al 13 de mayo de 2022, un kilogramo de carne molida costaba 144.63 pesos, cuando en abril de 2021 costaba solo 105.65 pesos.

Un kilogramo de chuleta de cerdo subió más de 17.2% entre abril de 2021 y mayo de 2022. Ese alimento se comercializó en 108.13 pesos el 13 de mayo de 2022, cuando ese mismo producto valía 92.28 pesos al cierre de abril de 2021.

En cuanto a carne de ave entre los países aprobados y libres de arancel son Canadá, que no tiene oferta exportable importante; otro país es Estados Unidos, de donde se trae casi en su totalidad el producto, agregó.

De Argentina, Chile y Brasil es posible importar pollo y otras aves comestibles: “Chile ingresa al mercado nacional sin arancel y de Brasil y Argentina existe una cuota aprobada por lo que tampoco impactará el hecho de que se eliminen los aranceles”.

Precisó que de Europa no puede exportar por aspectos sanitarios, por lo que no es posible importar de esa región.

En el caso del huevo, los países que tienen oferta y precios competitivos no pueden exportar a México por temas sanitarios y el único que exporta sin aranceles es Estados Unidos.

En Estados Unidos, por el brote de influenza aviar, se han sacrificado muchas gallinas ponedoras, por lo que tiene demanda del producto y los precios se han incrementado en ese país, detalló Fragoso Sánchez.

“En caso de haber oferta de insumos para la alimentación es lo que podría favorecer a los productores de bovino, cerdo y ave dado que en esos casos podría encontrarse un beneficio en el costo de las dietas”, destacó.

