Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, impulsaría a José María Zas, exdirector de American Express para Latinoamérica, como nuevo embajador en México, de acuerdo con fuentes de Forbes México.

Con la entrada del nuevo gobierno en el país sudamericano, el cargo de embajador argentino en México está vacante toda vez que terminó la misión diplomática de Carlos Tomada.

Zas se graduó con honores en Ciencias Sociales en la Universidad Argentina de la Empresa, posee una maestría en Alta Dirección en la Escuela de Negocios del IAE y un doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano.

Rumores señalan a José María Zas, exdirector de Amex, como posible embajador argentino en México

Actualmente es el chairman de la fintech Mendel de México y cuenta con una larga trayectoria empresarial, en la que destacan 30 años en American Express, donde llegó a ser el presidente y director general para México, Brasil, Argentina, Latinoamérica, Puerto Rico y el Caribe de 2010 a 2020.

Entre otros cargos, Zas también fungió como presidente del Consejo de Administración de American Express Bank México y American Bank Argentina, chairman de la American Chamber of Commerce of México y consejero de The Junior Achievement, de la Asociación Mexicana y Argentina de Bancos, IDEA, la Asociación Recursos Humanos, el Consejo de la Comunicación y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

Además, cuenta con experiencia docente de más de dos décadas en áreas de administración de negocios, recursos humanos y planeación estratégica en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad de Belgrano.

José María Zas ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que se destacan CEO más confiable de México 2015, Pluma de Plata 2017, un reconocimiento del Senado de México por su apoyo a la labor periodística y otro de Leadership Excellence & Innovation 2016 otorgado por la American Academy of Hospitality Sciencies.

